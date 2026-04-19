Duminica Tomii ocupă un loc aparte în spiritualitatea creștină, fiind legată direct de episodul biblic al apostolului Toma, cunoscut drept „Toma Necredinciosul”. Acesta este cel care a avut nevoie de o dovadă concretă pentru a crede în Învierea lui Iisus Hristos.

Potrivit tradiției, Mântuitorul i S-a arătat și l-a îndemnat să-I atingă rănile, moment în care Toma și-a învins îndoiala și a mărturisit credința. Din acest episod derivă atât denumirea sărbătorii, cât și simbolistica ei profundă, aceea de întărire a credinței și de depășire a neîncrederii.

Această duminică încheie Săptămâna Luminată și continuă, într-un registru mai așezat, bucuria adusă de Paștele. Pentru mulți credincioși, este un moment de reflecție, dar și de reconectare spirituală, în care liniștea și rugăciunea capătă o importanță specială.

În această zi, credincioșii participă la slujbele religioase oficiate în biserici, unde sunt săvârșite Utrenia și Sfânta Liturghie. Atmosfera este una de reculegere, dar și de bucurie, deoarece sărbătoarea păstrează lumina și semnificația Învierii.

Tradiția spune că această zi trebuie petrecută în liniște, fără activități gospodărești solicitante. Oamenii sunt îndemnați să evite conflictele, vorbele grele sau tensiunile și să se apropie mai mult de familie și de credință. Este o zi în care accentul cade pe pace interioară și pe echilibru sufletesc.

Un obicei răspândit în multe zone ale țării este acela de a duce la biserică ouă roșii și colaci pentru a fi sfințite. După slujbă, aceste daruri sunt împărțite sau folosite în cadrul ritualurilor de pomenire. În unele regiuni, există și tradiția de a așeza aceste ofrande în coșuri decorate și de a le lăsa să plutească pe ape curgătoare, însoțite de lumânări aprinse. Gestul este încărcat de simbolism și este interpretat ca o formă de legătură între cei vii și sufletele celor plecați.

Pomenirea celor trecuți în neființă este una dintre cele mai importante componente ale Duminicii Tomii. Credincioșii oferă de pomană alimente, lumânări, colaci sau bani și merg la cimitire pentru a aprinde lumânări și a rosti rugăciuni pentru sufletele celor adormiți.

În multe comunități, familiile se adună lângă morminte și întind mese simbolice, într-un gest de comuniune spirituală. Se spune că, în această zi, cei plecați se bucură alături de cei vii de lumina Învierii, iar pomenirea lor este o datorie de suflet.

Obiceiurile diferă în funcție de regiune, dar păstrează același nucleu spiritual. În Banat, de exemplu, oamenii trimit pe ape pachete cu mâncare pentru sufletele celor decedați, iar copiii participă la ritualuri tradiționale. În Brașov, Duminica Tomii este marcată și de celebra paradă a Junilor, un eveniment spectaculos care îmbină tradiția religioasă cu cea populară.

Duminica Tomii vine și cu o serie de interdicții respectate în mod tradițional de credincioși. Nu se spală rufe, nu se face curățenie și nu se desfășoară activități gospodărești importante. Ziua este considerată una de odihnă spirituală și de reculegere.

De asemenea, este recomandat să fie evitate conflictele, supărările sau orice formă de tensiune. Accentul cade pe liniște, rugăciune și apropiere de valorile spirituale. În esență, această zi nu este doar o continuare a sărbătorii pascale, ci și un moment de introspecție și de reafirmare a credinței.