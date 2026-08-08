Oase sănătoase și puternice după 40 de ani! Ce măsuri trebuie să iei? Sfatul medicului

După 40 de ani, oasele încep să piardă din rezistență fără să dea semne evidente, iar prima avertizare poate fi chiar o fractură. Vestea bună este că acest proces poate fi încetinit. Specialiștii medicali ne explică ce obiceiuri îți protejează sănătatea oaselor și ce greșeli ar trebui evitate pentru a rămâne activ cât mai mult timp.

După vârsta de 40 de ani, organismul începe să piardă treptat din masa osoasă, un proces natural care apare odată cu înaintarea în vârstă. Cu toate acestea, ritmul degradării poate fi încetinit prin adoptarea unui stil de viață activ, a unei alimentații echilibrate și a unor măsuri de prevenție aplicate din timp.

Țesutul osos se află într-un proces continuu de remodelare, însă, pe măsură ce înaintăm în vârstă, organismul produce os nou mai lent decât îl resoarbe. La femei, această pierdere de masă osoasă se accentuează în perioada menopauzei, însă și bărbații pot înregistra o scădere treptată a densității osoase odată cu trecerea anilor.

De cele mai multe ori, fragilizarea oaselor nu provoacă simptome evidente în stadiile incipiente, iar primele semne apar abia în momentul producerii unei fracturi. Din acest motiv, specialiștii recomandă protejarea sănătății sistemului osos înainte de apariția problemelor. Exercițiile fizice regulate, o alimentație adecvată și evaluările medicale periodice sunt esențiale pentru menținerea densității osoase și reducerea riscului de osteoporoză și fracturi.

„Mulți oameni asociază sănătatea oaselor doar cu înaintarea în vârstă, însă prevenția începe mult mai devreme. După 40 de ani este momentul în care trebuie să investim constant în mișcare, forță musculară și mobilitate pentru a reduce riscul de osteoporoză și fracturi”, explică Alexandru Ilie, kinetoterapeut RestartiX.

Ridicarea greutăților, exercițiile cu propria greutate și antrenamentele de rezistență stimulează remodelarea osoasă și contribuie la menținerea densității minerale.

„Mușchii și oasele funcționează împreună. Atunci când dezvoltăm forța musculară, oferim și oaselor stimulul necesar pentru a rămâne puternice. De aceea, exercițiile de rezistență sunt una dintre cele mai eficiente metode de prevenție”, spune Ilie.

Mersul alert, urcatul scărilor sau drumețiile sunt activități care solicită sistemul osos și contribuie la menținerea sănătății acestuia. Specialiștii recomandă mișcarea constantă, nu doar antrenamente intense ocazionale.

Calciul rămâne principalul mineral implicat în menținerea structurii osoase. Laptele, iaurtul, brânzeturile, legumele verzi și peștele cu oase comestibile reprezintă surse importante. Suplimentele sunt recomandate doar la indicația medicului.

Fără vitamina D, organismul nu poate absorbi eficient calciul. Expunerea moderată la soare, alimentația și, atunci când există un deficit confirmat, suplimentarea recomandată de medic contribuie la menținerea sănătății osoase.

Proteinele sunt importante atât pentru masa musculară, cât și pentru rezistența oaselor. O alimentație echilibrată, care include carne slabă, pește, ouă, lactate și leguminoase, susține procesul de remodelare osoasă.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, prevenirea căderilor devine la fel de importantă ca menținerea densității osoase. Exercițiile pentru echilibru și stabilitate reduc riscul accidentărilor și contribuie la păstrarea independenței.

„Recuperarea medicală nu înseamnă doar tratarea durerii. Ea înseamnă și prevenție. Un corp puternic, cu echilibru și mobilitate bună, este un corp care se accidentează mai rar”, afirmă Ilie.

Orele petrecute pe scaun nu afectează doar musculatura, ci și sănătatea sistemului osos. Pauzele active și mișcarea pe parcursul zilei sunt recomandate indiferent de profesie.

Fumatul și consumul excesiv de alcool sunt factori care favorizează pierderea masei osoase și cresc riscul de fracturi. Renunțarea la aceste obiceiuri face parte din strategia de prevenție.

Persoanele cu antecedente familiale de osteoporoză, femeile aflate la menopauză sau cei care au suferit fracturi aparent minore ar trebui să discute cu medicul despre oportunitatea efectuării unei osteodensitometrii (DEXA).

Un program personalizat de kinetoterapie sau exerciții preventive poate corecta postura, îmbunătăți mobilitatea și reduce riscul de accidentări înainte ca durerea să devină o problemă.