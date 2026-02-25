Sedentarismul este asociat cu o serie de afecțiuni cronice care afectează atât sănătatea, cât și capacitatea oamenilor de a rămâne activi și productivi pe termen lung. Printre cele mai frecvente probleme se numără bolile cardiovasculare, hipertensiunea, diabetul de tip 2 și obezitatea, dar și afecțiunile musculo-scheletale, precum durerile de spate sau problemele cauzate de postura incorectă, foarte întâlnite în rândul persoanelor care lucrează multe ore la birou.

În același timp, lipsa activității fizice afectează nivelul de energie, rezistența la stres și capacitatea de concentrare, ceea ce se poate impacta direct performanța profesională și starea generală de bine. Pe termen lung, aceste efecte contribuie la creșterea riscului de boli cronice prevenibile și la o presiune mai mare asupra sistemului de sănătate.

Pentru segmentul 25–54 de ani, efectele unui stil de viață sedentar sunt cu atât mai relevante, deoarece această categorie reprezintă nucleul populației active profesional.

Pentru acest segment de vârstă, menținerea unui nivel minim de activitate fizică este esențială nu doar pentru prevenirea unor afecțiuni viitoare, ci și pentru susținerea unei calități bune a vieții și a unei capacități constante de implicare în activitatea profesională și personală. În acest context, sportul devine mai mult decât o opțiune de lifestyle, fiind un factor important de prevenție și echilibru pe termen lung.

Activitatea fizică regulată joacă un rol esențial în prevenția bolilor cronice, contribuind la menținerea sănătății cardiovasculare, la reglarea metabolismului și la controlul greutății corporale. Studiile arată că un stil de viață activ reduce semnificativ riscul de afecțiuni precum bolile de inimă, diabetul de tip 2 și obezitatea, dar și incidența problemelor musculo-scheletale asociate sedentarismului.

Pe termen lung, prevenția acestor afecțiuni are un impact direct asupra costurilor medicale, atât la nivel individual, cât și la nivelul sistemului de sănătate. Persoanele active fizic au, în general, o nevoie mai redusă de intervenții medicale, tratamente pe termen lung sau concedii medicale asociate bolilor cronice prevenibile.

În același timp, activitatea fizică susține o stare generală de sănătate mai bună, un nivel mai ridicat de energie și o capacitate mai mare de a rămâne activ profesional pentru mai mult timp. Din această perspectivă, încurajarea mișcării regulate nu este doar o investiție în sănătatea individuală, ci și un factor important în reducerea presiunii asupra sistemului medical și în susținerea unei populații active și productive.

Pentru o dezvoltare armonioasă și menținerea sănătății generale ,adulții ar trebui să facă între 150–300 de minute de activitate aerobă moderată sau 75–150 de minute de activitate aeroba intensă pe săptămână.

De asemenea, se recomandă exerciții de forță pentru toate grupele musculare cel puțin de două ori pe săptămână.

Exercițiile de flexibilitate și mobilitate sunt utile de 2–3 ori pe săptămână pentru prevenirea accidentărilor.

Copiii și adolescenții au nevoie de cel puțin 60 de minute de mișcare zilnic.

Pentru sănătate optimă, este importantă consecvența și reducerea timpului petrecut în poziție sedentară.

Abonamentele Active Fitness (159 lei) si Super Active (189 lei, include și clase de fitness) la preț redus și acces gratuit sa săli, tom de două zile pe an, de a elimina unele dintre cele mai frecvente bariere care îi împiedică pe oameni să înceapă sau să mențină un stil de viață activ. De multe ori, decizia de a face mișcare este amânată din motive legate de cost, de lipsa unui punct de pornire clar sau de percepția că sportul este dificil de integrat într-un program deja încărcat.

Prin oferirea unui abonament accesibil, indiferent de vârstă, și prin zilele cu acces gratuit, campania încurajează oamenii să facă primul pas fără presiune și să descopere beneficiile mișcării într-un mod natural și sustenabil. Acest tip de acces facilitează formarea unor obiceiuri sănătoase, care pot contribui în timp la reducerea riscului de afecțiuni asociate sedentarismului.

Obiectivul nostru este de a transforma activitatea fizică într-un comportament accesibil și consecvent, nu într-un efort ocazional, susținând astfel prevenția pe termen lung și o stare generală de sănătate mai bună pentru un segment cât mai larg al populației active.