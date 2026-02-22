Într-un interviu acordat postului Digi24, ministrul Alexandru Rogobete a descris situația actuală a vaccinării drept îngrijorătoare. Datele publicate de Ministerul Sănătății indică scăderi consistente în mai multe județe, printre care Hunedoara, Neamț, Arad și Satu Mare.

„Am tras un semnal de alarmă încă de vara trecută, când am văzut cifrele pe primul semestru și am realizat că trendul este descendent”, a spus ministrul.

Ministrul a explicat că declinul imunizării a determinat lansarea unei campanii publice de informare:

„Acesta este motivul pentru care am lansat o campanie de informare privind prevenția, în care vaccinarea ocupă un loc important.”

Potrivit oficialului, obiectivul este combaterea confuziilor și furnizarea unor explicații clare despre beneficiile vaccinurilor incluse în schema națională.

Alexandru Rogobete a criticat răspândirea mesajelor antivacciniste și a teoriilor pseudo-științifice promovate online.

„Am văzut acele pseudoconferințe de la Brașov, unde se spunea că medicina se face cu apă, aer și energie. Dezinformarea poate fi combătută doar prin informare completă, corectă și constantă”, a afirmat ministrul.

El a subliniat că „vaccinurile despre care vorbim sunt folosite de 30–40 de ani și au salvat milioane de vieți.”

Ministrul Sănătății a adus în discuție consecințele dramatice ale refuzului vaccinării, evocând cazuri de copii afectați de boli prevenibile, inclusiv rujeola. Oficialul a insistat asupra responsabilității colective în protejarea sănătății publice.

Rogobete a avertizat asupra impactului conținutului distribuit de persoane fără competențe medicale:

„Pe rețelele sociale circulă tot felul de videoclipuri cu pseudopoliticieni care își dau cu părerea despre vaccinare. Oamenii au dreptul să aleagă dacă se vaccinează sau nu. Dar trebuie să aleagă în cunoștință de cauză. Aceasta este responsabilitatea noastră”

Întrebat despre situațiile în care chiar cadre medicale promovează mesaje antivacciniste, ministrul a menționat existența unei inițiative legislative în Parlament.

„Salut această inițiativă. Nu este normal ca persoane cu pregătire medicală să îndemne publicul să nu-și vaccineze copiii.”

Referindu-se la discuțiile privind vaccinarea în Statele Unite, ministrul a precizat că acestea vizează alte tipuri de vaccinuri, diferite de cele incluse în schema românească.

Alexandru Rogobete a reiterat că nu susține obligativitatea vaccinării, însă consideră esențială informarea corectă a părinților.