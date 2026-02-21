Alexandru Rogobete anunță extinderea programului de profilaxie a morții subite cardiace
Programul național de profilaxie a morții subite cardiace va fi extins prin includerea a două noi centre medicale, a anunțat sâmbătă seara ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Este vorba despre Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova și Spitalul Clinic de Urgență Târgu Mureș, care vor intra în rețeaua națională de centre ce implementează Acțiunile Prioritare pentru profilaxia morții subite cardiace de cauză aritmică (AP-MSAR), program finanțat de Ministerul Sănătății.
Moartea subită cardiacă, frecvent cauzată de aritmii maligne, reprezintă una dintre principalele cauze de deces.
Pentru pacienții cu risc ridicat, implantarea unui defibrilator cardiac intern (ICD) poate preveni decesul prin aritmie malignă, dispozitivul monitorizând permanent ritmul cardiac și intervenind automat în caz de tulburări severe.
Acces mai bun pentru pacienții cardiaci la tratamente de înaltă complexitate
Ministrul a explicat, pe pagina sa de Facebook, că prin această extindere pacienții vor putea beneficia de procedura ICD în propriile regiuni, reducând necesitatea transferurilor și sporind capacitatea de intervenție a centrelor regionale consolidate cu echipe specializate.
Alexandru Rogobete a subliniat că obiectivul său este să asigure acces real la proceduri de înaltă complexitate, adaptate indicațiilor medicale și urgenței fiecărui caz.
Pacienții din zonele Craiova și Târgu Mureș vor avea astfel acces la servicii specializate de prevenire a morții subite cardiace.
Ministerul Sănătății își propune astfel să elimine cât mai multe dintre transferurile inutile, crescând capacitatea de intervenție în centre regionale consolidate.
