Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat luni că sistemul de salarizare din sănătate, inclusiv plata gărzilor, va fi modificat astfel încât să fie diferențiat și îmbunătățit, însă veniturile nu vor mai crește în mod egal pentru toată lumea.

Oficialul a subliniat că plata va fi corelată cu performanța, precizând că, pe durata mandatului său, nu va mai exista o majorare uniformă a salariilor, indiferent de volumul de muncă sau de rezultate.

Rogobete a arătat că, în activitatea sa, este adesea prins între mai multe tipuri de crize. Unele au în centru pacientul, situații în care atribuția sa este să apere drepturile și interesele acestuia. Alte crize vizează personalul medical, pe care ministrul l-a descris drept esența sistemului de sănătate, fără de care acesta nu ar putea funcționa.

Pe lângă acestea, există și dificultăți administrative sau alte probleme structurale. Ministrul a admis că, în anumite contexte, a fost înțeles greșit, existând percepții contradictorii potrivit cărora fie ar fi împotriva medicilor, fie ar favoriza exclusiv pacienții, în funcție de situație.

Totodată, el a insistat asupra nevoii de respect reciproc între pacienți și cadrele medicale. Potrivit ministrului, în ultimii ani au existat derapaje de ambele părți, alimentate inclusiv de mediul online și de rețelele de socializare.

„Aş vrea să descriu puţin sistemul de sănătate, pentru că uneori, eu ca ministrul al sănătăţii sunt pus între situaţii şi între crize. Există uneori o criză care are în centru pacientul şi evident că trebuie să apăr pacienţii, este unul din atributul ministrului sănătăţii. Apoi, este o criză în care în centru este personalul medical. Evident că trebuie să apăr personalul medical, că este sufletul sistemului de sănătate, până la urmă. Fără oamenii care ţin pe umeri sistemul de sănătate, adică personalul medical, putem funcţiona. Apoi apar crizele administrative şi mă rog, alte componente. Uneori, poate am fost înţeles greşit şi există anumite grupuri care au înţeles că eu sunt împotriva medicilor. Alte grupuri că ţin doar cu pacienţi. Depinde de context. Este că evident este nevoie de un respect reciproc, între pacient şi personalul medical. Uneori s-a sărit calul, şi de o parte şi de alta. Şi am văzut pe TikTok, de exemplu, sau pe alte reţele de socializare, tot felul de derapaje în care oamenii erau instigaţi la aşa ceva”, a afirmat ministrul Sănătății în cadrul unei emisiuni difuzate de Prima News.

Alexandru Rogobete a atras atenția că presiunea socială exercitată asupra sistemului de sănătate este una foarte mare și se adaugă stresului inerent profesiei medicale. El a recunoscut însă că există și situații în care unii membri ai personalului medical manifestă comportamente inadecvate față de pacienți, inclusiv prin direcționarea acestora către cabinete private în timpul programului de lucru din spitalele publice.

În acest context, ministrul a arătat că realitatea este una complexă și că adevărul se află undeva la mijloc, fiind nevoie de un efort comun pentru recâștigarea încrederii reciproce, atât între pacienți și medici, cât și în sistemul de sănătate în ansamblu.

„Există şi personal medical care are un comportament inadecvat cu pacientul, care îl cheamă la privat la ora 11, care eu, dacă mă duc în spital public la ora 11, bag mâna în foc, până aici, că nu găsesc mulţi din ei şi că sunt plecaţi în cabinetul privat. Deci adevărul e undeva la mijloc şi atunci de fapt, noi avem nevoie să ne recâştigăm încrederea unii în alţii şi în sistemul de sănătate”, a spus Alexandru Rogobete.

Ministrul a mai precizat că, în ultimii ani, tendința de plecare a cadrelor medicale din România a început să se diminueze. Potrivit acestuia, procentul celor care părăsesc sistemul sau țara este în scădere, iar în ultimele șase luni au fost semnate numeroase ordine de ministru pentru recunoașterea calificărilor și revenirea în țară a medicilor care au profesat în alte state europene.

„Curba sau procentul de persoane care părăsesc sistemul de sănătate, care părăsesc România, a început să scadă şi, mai mult, în ultimele şase luni de zile a semnat foarte multe ordine de ministru pentru recunoaşterea şi reîntoarcerea medicilor din Europa, care se întorc acasă”, a spus demnitarul.

Referindu-se la reforma gărzilor, Rogobete a subliniat că nu va renunța la principiile anunțate și că noua metodologie va aduce o salarizare diferită și mai bună pentru gărzi, dar strict legată de performanță.

El a explicat că există discrepanțe majore între volumul de muncă al unor medici, oferind exemplul chirurgilor care operează zeci de pacienți pe săptămână, comparativ cu alții care realizează doar câteva intervenții pe an, deși, la final, veniturile lor sunt similare. Din punctul său de vedere, această situație nu este corectă și nici echitabilă.

Ministrul a reiterat că susține creșterea veniturilor în sistemul sanitar, dar doar pentru cei care muncesc și obțin rezultate. El a mai spus că salarizarea va fi corelată cu indicatori de performanță, așa cum se întâmplă în majoritatea statelor europene, subliniind din nou că, pe durata mandatului său, nu vor mai exista majorări egale pentru toți angajații din sănătate.

„Nu dau înapoi şi, prin noua reformă a gărzilor, a metodologiei prin care se vor realiza gărzile, o să vedeţi că salarizarea şi tarifarea gărzilor va fi diferită şi îmbunătăţită, dar, şi subliniez acest dar (..) plata se va face în funcţie de performanţă. Pentru că, iertaţi-mă, oricum se supără mulţi pe mine şi aşa vreau să spun, o să dau exemplu fără nicio problemă: există chirurgi în ţara asta care operează 20 de pacienţi pe săptămână şi chirurgi care operează 2 pacienţi pe an. Ori, la finalul anului au aceleaşi venituri. Ori, mie nu mi se pare corect şi nici echitabil. Eu sunt de acord cu creşterea veniturilor, dar pentru cei care muncesc. Eu vă spun, cât eu voi fi la Ministerul Sănătăţii, nu o să mai existe o creştere în mod egal a veniturilor”, a spus ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a vorbit și despre investițiile în infrastructura sanitară, anunțând că anul trecut a fost finalizat și dat în folosință primul corp nou al unui spital județean construit după Revoluție, proiect realizat la Bistrița. Ministrul a explicat că, în cursul acestui an, până în luna iulie, urmează să fie finalizate și deschise încă șapte astfel de obiective.

El a subliniat că, în opinia sa, pentru cetățeni nu este relevantă sursa de finanțare a investițiilor, fie că este vorba despre PNRR sau alte programe, ci contează existența unor spitale decente, curate și accesibile, care să ofere servicii medicale de calitate.

Ministrul a detaliat că alte nouă spitale au fost transferate în Programul Operațional Sănătate, multe dintre acestea aflându-se deja într-un stadiu avansat de execuție, în condițiile în care lucrările au continuat și în perioada de tranziție.

Potrivit lui Rogobete, noile contracte de finanțare urmează să fie semnate în perioada februarie–martie, moment din care vor începe și plățile, chiar dacă termenele de finalizare au fost extinse până în 2027–2028.

În prezent, România are șapte șantiere de spitale finanțate prin PNRR, nouă prin Programul Operațional Sănătate și trei pentru centrele de mari arși realizate cu sprijinul Băncii Mondiale, ajungând astfel la un total de 19 șantiere active.

Ministrul a mai arătat că două centre pentru mari arși, la Timișoara și Târgu Mureș, sunt deja finalizate, aflându-se în etapa de instalare a echipamentelor și testelor finale, urmând să fie date în folosință în acest an.

La acestea se adaugă centrul pentru copii de la Spitalul Grigore Alexandrescu, unde lucrările avansează, precum și Spitalul Regional de la Craiova, unde construcția se desfășoară într-un ritm accelerat.

În plus, Spitalul Regional din Iași a intrat în faza de pregătire, contractul fiind semnat anul trecut, iar lucrările urmând să înceapă în luna martie.