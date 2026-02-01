Ministrul Sănătății a spus că astăzi, 1 februarie, în ședința PSD, s-a discutat despre eliminarea taxei de 10% pentru indemnizația de creștere a copilului și pentru veteranii de război.

El a spus că e o măsură bună, pentru că alte schimbări făcute în sistemul de sănătate au adus destule economii, așa că acum se poate corecta această nedreptate. În ultimele șase luni, a explicat ministrul, s-au analizat toate măsurile luate și s-a constatat că au adus economii de aproximativ 3,3 miliarde de lei, iar pentru întregul an se estimează între 5 și 5,5 miliarde de lei. Aceasta sumă este suficientă pentru a corecta inechitățile și nedreptățile sociale de anul trecut.

„Eu cred că este o măsură bună pentru că celelalte măsuri de reaşezare în sistemul de sănătate au adus suficiente de multe economii în sistem, astfel încât să putem elimina acum această inechitate. În ultimele şase luni de zile, am analizat evident toate măsurile luate, ce impact au avut, au ajuns undeva la 3,3 miliarde de lei, doar pe ultimele şase luni. Estimarea pentru anul acesta este undeva la 5 miliarde, 5 miliarde şi jumătate, adică o anvelopă suficient de mare încât să ne putem permite să eliminăm inechităţile şi nedreptăţile morale şi sociale incluse anul trecut”, a declarat oficialul român.

Când a fost întrebat la Antena 3 dacă vor fi concediați angajați din sistemul de sănătate, ministrul a răspuns că acest lucru ar fi absurd, pentru că sistemul este deja subdimensionat. El a spus că lipsesc asistente, infirmiere, personal auxiliar și chiar medici, iar în multe locuri nu se pot acoperi toate gărziile.

„Din sistemul de sănătate, ar fi culmea. Sistemul de sănătate este subdimensionat. Numărul de asistente, de infirmiere, de personal auxiliar, chiar şi de medici în multe locuri ştim bine că nu se pot acoperi gărzile”, a arătat oficialul român.

Rogobete a anunțat că vor fi schimbate codurile de boală după decizia privind neplata primei zile de concediu medical. El a spus că noile coduri sunt deja în mare parte pregătite și vor fi puse în transparență decizională săptămâna aceasta, pentru a reduce cât mai mult inechitățile.

Ministrul a explicat că măsura este una temporară și poate fi oprită oricând, iar ea va fi ajustată pentru a fi cât mai echitabilă. El a precizat că săptămâna trecută a discutat cu asociațiile de pacienți și că vor fi făcute modificări pentru a reduce nedreptățile.

Rogobete a spus că se lucrează la regândirea codurilor de boală. De exemplu, codul 01 este pentru „boală obișnuită”, dar unele boli rare au fost încadrate aici pe nedrept. Așa că, împreună cu echipa ministerului și cu sugestiile asociațiilor de pacienți, s-a decis reclasificarea codurilor. Vor fi vizate doar 14-16 coduri, iar munca nu va dura mult.

El a mai zis că, odată cu noile coduri, se vor putea face excepții, de exemplu pentru pacienții oncologici care au nevoie de concediu medical repetat pentru radioterapie sau alte tratamente periodice. Aceleași reguli vor fi aplicate și pentru alte boli similare, iar normele de aplicare sunt aproape gata și vor fi publicate pentru transparență în această săptămână.