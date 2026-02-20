Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că susține modificarea arhitecturii actuale a sistemului de asigurări de sănătate. Oficialul afirmă că modelul dominat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate ar trebui regândit.

„Este o dezbatere în curs în momentul de faţă. Da, îmi doresc să spargem monopolul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, este absolut necesar pentru ca acest sistem să se poată dezvolta în acelaşi ritm cu alte sisteme din Uniunea Europeană”, a declarat ministrul.

Alexandru Rogobete a subliniat că România nu ar trebui să creeze soluții administrative experimentale, ci să adapteze modele deja funcționale la nivel internațional.

„Nu-mi doresc să inventăm apa caldă. În multe ţări europene, sistemele funcţionează cu mai multe case de asigurări de sănătate, dar nu doar europene. Un alt exemplu care funcţionează excepţional de peste 20 de ani este în Israel şi îmi doresc să putem adapta acele modele şi în România. Eu cred că anul acesta putem începe acest demers”, a precizat ministrul.

În paralel cu dezbaterea privind o eventuală reformă, CNAS a transmis joi că monitorizează constant activitatea furnizorilor de servicii medicale, atât publici, cât și privați, pentru a preveni utilizarea incorectă a fondurilor publice.

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a explicat direcția instituției:

„La nivelul CNAS, monitorizăm în permanență modul în care furnizorii de servicii medicale, atât cei publici, cât și cei privați, respectă legea și aplică regulile în relația cu pacienții și casele de asigurări de sănătate, pentru a ne asigura că fondurile publice sunt utilizate corect și că banii ajung la pacienții care au nevoie cu adevărat de sprijin pentru a-și păstra sănătatea. Prioritatea mea și a colegilor din structurile de control este să descurajăm astfel de practici nesănătoase și să oprim fenomenul decontărilor fictive, care nu doar că îi lasă pe mulți asigurați fără fonduri, dar le și poate pune viața în pericol”, a declarat acesta.

Potrivit CNAS, în urma controalelor desfășurate în Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Ialomița și Prahova au fost identificate abateri. În funcție de gravitatea situațiilor, au fost aplicate sancțiuni contractuale și sesizate organele de urmărire penală.

Instituția a precizat că verificările continuă ori de câte ori apar suspiciuni privind raportări incorecte sau decontări nejustificate.

CNAS a detaliat și rezultatele unei acțiuni tematice derulate de CAS Dolj, care a vizat realitatea serviciilor medicale raportate în regim de spitalizare de zi.

În urma controlului, inspectorii au constatat că numeroși pacienți oncologici, care se prezentau pentru proceduri urologice de rutină, au fost înregistrați în sistem ca beneficiari ai unor ședințe de litotriție extracorporală (ESWL).

Furnizorul a fost sancționat contractual cu suma de 3.490 lei, reprezentând 0,5% din valoarea serviciilor contractate pentru lunile verificate.

Totodată, CAS Dolj a înregistrat o sesizare privind reținerea cardului de sănătate al unui pacient. Documentul a fost returnat ulterior împreună cu biletul de externare, în care figurau proceduri ESWL care s-au dovedit a fi fictive.

Având în vedere suspiciunile privind raportarea și decontarea unor servicii medicale neefectuate, CAS Dolj a sesizat Inspectoratul de Poliție Dolj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

„Conform informațiilor comunicate public de organele de poliție, în prezent cercetările vizează patru angajați ai unității medicale în cauză, pentru săvârșirea de fapte care au legătură cu introducerea în sistemul informatic a unor date nereale pentru obținerea de decontări din fonduri publice, prejudiciul estimat de către organele de cercetare penală fiind în sumă de 285.120 lei”, se arată în comunicat.

CNAS a reamintit că în anul precedent au fost efectuate controale în 610 unități sanitare. Sumele recuperate în urma neregulilor constatate au depășit 109,6 milioane lei.

Instituția anunță că acțiunile de verificare vor continua, accentul fiind pus pe prevenirea decontărilor fictive și protejarea fondurilor publice destinate pacienților.