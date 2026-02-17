Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți că spargerea monopolului Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) nu echivalează cu privatizarea sistemului medical, ci reprezintă un pas necesar pentru dezvoltarea serviciilor și creșterea opțiunilor disponibile pentru pacienți.

Oficialul a explicat că introducerea altor asiguratori, indiferent dacă sunt publici, în regim mixt sau privați fără scop lucrativ, este o practică întâlnită în alte state și are ca scop modernizarea sistemului, nu transferul acestuia în sectorul privat.

Declarațiile au fost făcute în cadrul lansării campaniei educaționale „Ficat sănătos pentru inimă sănătoasă”, organizată de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România.

Ministrul a afirmat că afirmațiile recente ale conducerii CNAS privind riscurile reformei ar avea un caracter populist și nu s-ar baza pe argumente sau date concrete.

El a subliniat că scopul principal al schimbărilor propuse este îmbunătățirea funcționării sistemului și creșterea calității serviciilor medicale.

„Spargerea monopolului CNAS nu înseamnă privatizarea sistemului de sănătate. (…) Includerea şi a altor asiguratori în sistemul de sănătate, fie că sunt publici, fie că sunt în regim public privat, fie că sunt privaţi, dar fără profit, aşa cum sunt în alte state din Uniunea Europeană, nu înseamnă sub nicio formă privatizarea sistemului de sănătate. Înseamnă dezvoltarea serviciilor de asigurări de sănătate şi implicit dezvoltarea sistemului, prin asigurarea mai multor opţiuni pe care oamenii le pot alege. Eu am văzut declaraţiile populiste ale preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate din ultimele zile, ele nu sunt bazate pe argumente sau pe cifre concrete”, a afirmat demnitarul.

Alexandru Rogobete a arătat că actualul sistem nu funcționează impecabil și că este dificil de susținut ideea că nu ar fi nevoie de modificări. În opinia sa, menținerea unui monopol, indiferent de domeniu, limitează dezvoltarea.

„Eu susţin în continuare că monopolul CNAS nu mai poate continua, pentru că un monopol în orice sistem, nu doar în cel al asigurărilor de sănătate, nu duce la dezvoltarea unui sistem”, a punctat demnitarul.

Ministrul Sănătății a explicat că în toate statele în care sistemele medicale sunt sustenabile există mai mulți asiguratori, ceea ce creează concurență și stimulează îmbunătățirea serviciilor oferite.

Totodată, el a transmis că reforma urmărește să ofere pacienților libertatea de a alege casa de asigurări în funcție de nevoile personale și de situația medicală, ceea ce ar aduce beneficii nu doar pentru cetățeni, ci și pentru spitale și pentru întregul sistem.

În plus, oficialul a precizat că o astfel de schimbare nu poate fi implementată rapid și necesită consultări extinse și identificarea unui consens între actorii implicați.