Alexandru Rogobete a mulțumit liderilor coaliției de guvernare pentru faptul că au înțeles particularitățile sistemului medical și au acceptat propunerea Ministerului Sănătății de a excepta domeniul de la reducerea de 10% a veniturilor.

Rogobete a arătat că ministerul a venit cu măsuri reale de reformă, subliniind că acestea vizează schimbări așteptate de ani de zile în sistem. Printre direcțiile menționate se numără reformarea modului în care se efectuează gărzile, modificarea modului de calcul al tarifului pe caz ponderat pentru unitățile sanitare și reclasificarea spitalelor, lista măsurilor fiind mai amplă.

„Am venit cu măsuri reale de reformă şi când spun reformă mă refer la lucruri pe care sistemul de sănătate le aşteaptă de ani de zile şi anume reformarea sistemului în care se realizează gărzile, (…) modul în care se calculează tariful pe caz ponderat pentru unităţile sanitare, reclasificarea spitalelor (…) şi lista poate continua”, a afirmat Rogobete.

Ministrul a precizat că Ministerul Sănătății a realizat deja economii în ultima perioadă, inclusiv printr-un control mai riguros al concediilor medicale și prin reducerea celor fictive.

Totodată, el a subliniat că nu pot fi discutate reduceri abrupte într-un sistem care este subfinanțat de ani de zile din punct de vedere financiar.

„Nu putem discuta despre reduceri abrupte în sistemul de sănătate, un sistem care oricum este (…) din punct de vedere financiar subfinanţat de ani de zile”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete a participat marți la lansarea campaniei educaționale Ficat sănătos pentru inimă sănătoasă, derulată de Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România.

Alexandru Rogobete a declarat anterior că veniturile personalului din spitale, precum și ale angajaților din serviciile de ambulanță și urgență, nu vor fi reduse cu 10%, respingând ideea unor tăieri uniforme. Ministrul Sănătății a subliniat că a susținut ferm această poziție în cadrul discuțiilor din coaliția de guvernare.

Potrivit oficialului, o tăiere liniară nu ar fi generat economii reale la buget, însă ar fi afectat grav funcționarea sistemului sanitar, deja supus unor presiuni majore. El a explicat că întregul mecanism al sistemului de sănătate depinde de fiecare categorie profesională, de la medici, farmaciști și asistenți, până la personalul tehnic și administrativ.

Alexandru Rogobete a avertizat că o reducere bruscă a veniturilor ar fi dus la scăderea motivației și a încrederii angajaților, crescând riscul unui nou val de plecări din sistem. De asemenea, a arătat că diminuarea veniturilor personalului medical ar fi însemnat indirect mai puține resurse pentru spitale, tratamente și investiții, afectând astfel capacitatea sistemului de a răspunde nevoilor pacienților.