„COMUNICAT

IN ATENTIA ANGAJATORILOR SI DETINATORILOR DE ARHIVE privind eliberarea adeverințelor cu veniturile brute conform Legii nr. 360/2023 În contextul aplicării prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, precum și al numărului crescut de solicitări privind valorificarea veniturilor brute realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, adresăm deținătorilor de arhive și angajatorilor rugămintea de a manifesta maximă responsabilitate în procesul de eliberare a adeverințelor necesare stabilirii sau recalculării drepturilor de pensie. Reamintim faptul că adeverințele privind veniturile brute trebuie întocmite cu respectarea strictă a modelului prevăzut în Anexa nr. 6 la Legea nr. 360/2023, iar sumele evidențiate ca elemente componente ale venitului brut trebuie să corespundă, prin însumare, cu venitul brut total asumat prin semnătura olografă și ștampila angajatorului sau a deținătorului legal de arhivă. În practică, se constată frecvent neconcordanțe între sumele defalcate și totalul venitului brut înscris în adeverință. Verificarea acestor documente implică un efort administrativ considerabil, alocându-se în medie 3–4 ore de lucru pentru analiza fiecărui document, pentru ca ulterior, din cauza neconcordanțelor, să fie necesară emiterea unei decizii de respingere. Precizăm că, la momentul preluării cererii, verificarea efectuată vizează exclusiv elementele de fond, nefiind posibilă realizarea unor verificări amănunțite care exced atribuțiilor compartimentului de relații cu publicul și care revin altor structuri funcționale, în etapa de analiză și soluționare.

Pentru a evita generarea unor situații neplăcute în rândul beneficiarilor — care, în unele cazuri, achită sume considerabile pentru obținerea acestor adeverințe — solicităm verificarea temeinică a corectitudinii datelor înainte de eliberarea documentelor. De asemenea, rugăm ca adeverințele să fie redactate într-un format lizibil, utilizând caractere de dimensiune adecvată. Conținutul integral al acestora trebuie introdus în aplicațiile informatice specifice, iar utilizarea unor fonturi foarte mici sau a unor copii slab calitative îngreunează semnificativ procesul de prelucrare. Colaborarea responsabilă între instituțiile publice, angajatori și deținătorii de arhive este esențială pentru asigurarea unei soluționări corecte și operative a cererilor de pensie, în beneficiul cetățenilor. Vă mulțumim pentru sprijin și pentru respectarea cadrului legal în vigoare! CONDUCEREA CJP ALBA”, este mesajul transmis de CJP Alba pe Facebook.

Adeverințele privind veniturile brute sunt documente oficiale care atestă totalitatea veniturilor lunare realizate de un asigurat, incluzând salariul de bază, sporurile și alte bonusuri pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale (CAS). Acestea au devenit esențiale în contextul recalculării pensiilor conform noii Legi nr. 360/2023, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024.

Adeverințele permit valorificarea veniturilor pentru care anterior nu se acordau puncte de pensie, în special pentru perioadele de dinainte de 1 aprilie 2001. Ele includ veniturile brute lunare, cum sunt salariul de bază și sumele plătite din fondul de salarii, sporurile nepermanente, cum ar fi alocațiile pentru ore suplimentare, primele, premiile, sporurile de noapte sau de periculozitate, dacă asupra lor s-a datorat CAS, precum și alte forme de remunerare, precum al 13-lea salariu sau bonusuri specifice ramurii de activitate.

Pentru a fi acceptate de Casele Teritoriale de Pensii, adeverințele trebuie să respecte modelele legale stricte. Astfel, Anexa nr. 6 la Legea nr. 360/2023 reprezintă modelul obligatoriu pentru adeverințele emise începând cu 1 septembrie 2024, în timp ce anexele prevăzute în Ordinul MMPS nr. 487/2021 se utilizează pentru adeverințele emise anterior acestei date.

Adeverințele se pot obține de la angajatori, fie actuali, fie foști, care au obligația legală de a le elibera la cerere. În cazul în care fostul angajator nu mai există, adeverințele se solicită de la deținătorii de arhive specializate. Pensionarii cu pensii mici, de până la 3.000 lei, pot beneficia de decontarea parțială sau integrală a tarifelor percepute de arhivatori.