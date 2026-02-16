Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, la Antena 3 CNN, că își va da demisia dacă, până la jumătatea lunii aprilie, nu încep discuțiile cu sindicatele și cu toate instituțiile implicate în Legea salarizării. El a explicat, într-o conversație cu directoarea Colegiului „Ion Luca Caragiale”, Andreea Bodea, că, dacă până atunci sindicatele și reprezentanții instituțiilor nu vor fi invitați la negocieri, înseamnă că aceștia au avut dreptate și că nu mai este nevoie să i se ceară demisia, pentru că va pleca singur.

Ministrul a precizat că Legea salarizării este o etapă importantă din PNRR și că trebuie să intre în vigoare până la începutul verii. Pentru asta, legea ar trebui să treacă prin Parlament și să fie discutată cu sindicatele din toate domeniile. El a spus că ministerul ar urma să finalizeze anexele legii până în prima săptămână din martie, după care vor începe consultările cu celelalte ministere. Dacă, până în prima parte a lunii aprilie, nu vor fi începute discuțiile cu sindicatele, atunci șansele de a adopta legea vor fi foarte mici.

Manole a subliniat că nu vrea să rateze acest obiectiv important, care are efecte mari atât pentru societate, cât și pentru buget. A adăugat că, dacă nu va reuși să ducă la capăt procesul din diverse motive, își va da demisia fără ezitare.

Florin Manole a transmis, totodată, că au fost făcute mii de reevaluări ale persoanelor cu dizabilități și că s-au găsit 3.194 de cazuri în care oamenii aveau certificate fără să fie îndreptățiți. El a explicat că aceste persoane fuseseră încadrate greșit sau chiar ilegal ca având dizabilități și că dosarele vor fi trimise la Parchet.

Ministrul a precizat că, în România, puțin peste 6,5% din populație este încadrată ca având dizabilități, în timp ce media în Uniunea Europeană este de aproximativ 16%. A spus că țara nu are prea multe astfel de cazuri în comparație cu UE, dar există fraude în sistem și că acestea au fost verificate și în timpul miniștrilor anteriori și vor continua să fie controlate.

El a explicat că reevaluările s-au făcut după noile reguli privind stabilirea dizabilității. A subliniat două cifre: cele 3.194 de certificate anulate pentru persoane care nu aveau dreptul și 4.036 de cazuri în care oamenii au primit un grad de handicap mai mare, deoarece înainte fuseseră încadrați greșit în defavoarea lor. El a mai zis că Ministerul Muncii nu poate stabili singur dacă au fost ilegalități, dar a dat exemplul unei vămii unde mai mulți angajați aveau certificate de handicap. Corpul de control a verificat situația și a trimis documentele la Parchet, unde se va face ancheta.

Manole a spus că toate cazurile în care există suspiciuni de abuz sunt trimise mai departe la procurori și că persoanele care au obținut intenționat astfel de certificate trebuie să știe că documentele nu rămân doar la minister, ci ajung la Parchet.

„Să contextualizăm – România are undeva la peste 6,5% din populație persoane cu dizabilități. Media în UE este de 16%. Deci, România nu este o țară excesivă din acest punct de vedere dar este o țară care are fraudă în acest domeniu și frauda a făcut obiectul controalelor și sub ministrul Budăi și sub Simona Bucura-Oprescu și acum și va continua. E vorba de o categorie de reevaluări după noul ordin privind criteriile de dizabilitate. Aș insista pe două cifre – una, 3194 certificate de neîncadrare dar și 4036 grad superior, adică persoane neîndreptățite în trecute și care au fost încadrate greșit și în defavoarea lor. 3194 de oameni în mod abuziv, greșit, poate ilegal, dar asta nu poate să stabilească Ministerul Muncii, aveau certificat deși nu era cazul. A vorbit domnul Bolojan despre o vamă de unde cred că 11 vameși aveau toți grad de încadrare în handicap. Am avut corpul de control acolo, am făcut tot ce am putut, dar e ceva ce nu am putut să facem și am transmis mai departe la Parchet. Acela va deveni un dosar și trebuie să știe toți cei care au abuzat de acest în mod intenționat și voit că documentele de la corpul de control al Ministerului Muncii sau al Agenției Naționale pentru Persoane cu Dizabilități nu se opresc la corpul de control, merg la Parchet”, a punctat Manole.

Întrebat dacă cei care au fraudat sistemul vor fi anchetați de procurori, el a răspuns că, sigur, se va întâmpla acest lucru.