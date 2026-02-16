Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, la România TV, că anul 2027 va fi un an foarte important pentru pensii și că acestea nu mai pot fi amânate, având în vedere că pensionarii se confruntă deja cu dificultăți cauzate de scăderea puterii de cumpărare.

El a precizat că cei mai afectați sunt pensionarii cu venituri mici, care constituie majoritatea celor aflați în această situație și care resimt cel mai acut impactul economic. Manole a subliniat că este necesar ca pensiile să fie ajustate cât mai curând, pentru a le oferi pensionarilor un sprijin real și pentru a evita o deteriorare și mai mare a nivelului lor de trai.

Florin Manole a atras atenția asupra unei schimbări fiscale importante care va avea loc la începutul anului 2027. El a explicat că pe 3 ianuarie 2027 expiră termenul privind impozitarea pensiilor, ceea ce va avea ca efect creșterea sumelor disponibile pentru unii pensionari.

Această modificare îi va avantaja în special pe cei care primesc pensii mai mari, peste 3.000 de lei, care vor vedea astfel o sumă mai mare în buzunar și un impact pozitiv asupra veniturilor lor lunare. Manole a subliniat că aceste măsuri sunt parte dintr-un efort mai larg de a sprijini pensionarii și de a răspunde nevoilor lor economice.

„În 2027, pensiile trebuie indexate. Nu se mai poate amâna acest lucru, pentru că puterea de cumpărare a pensionarilor este deja afectată. A tuturor românilor, de fapt, dar cel mai mult ne îngrijorează cei cu venituri reduse, iar cea mai mare parte dintre pensionari sunt în această categorie. Tot atunci, la 3 ianuarie 2027, este și momentul în care expiră termenul privind impozitarea pensiilor. Și acesta este un lucru important, pentru că înseamnă mai mulți bani în buzunarele unora dintre pensionarii din această țară, mă refer la cei cu pensia peste 3.000 de lei”, a explicat Manole.

Florin Manole a precizat că nu s-a discutat încă în coaliție dacă majorarea pensiilor ar putea depăși 10%, pentru că discuțiile sunt în faza pregătirilor pentru pachetul de solidaritate destinat celor 2,8 milioane de pensionari în 2026. El a explicat că negocierile reale privind procentul de creștere vor avea loc mai târziu, spre finalul anului, odată cu discuțiile despre buget.

Manole a precizat că nivelul majorării pensiilor în 2027 va depinde de cum va evolua economia în 2026 și de adoptarea măsurilor sociale. El a adăugat că dacă pachetul de solidaritate va fi adoptat, iar pachetul de relansare economică propus de PSD va sprijini consumul și puterea de cumpărare a pensionarilor mai săraci, atunci 2027 ar putea fi un an economic mai bun, ceea ce ar permite o creștere mai mare a pensiilor.