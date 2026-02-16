Înghețarea alocațiilor pentru copii, decisă prin pachetul fiscal devenit Legea 141/2025, nu va fi revizuită în acest an, potrivit ministrului Muncii, Florin Manole.

Oficialul a explicat că măsura a fost adoptată în contextul presiunilor bugetare și al compromisurilor din coaliția de guvernare, iar șansele unei indexări sunt minime.

În schimb, autoritățile au introdus compensații limitate pentru anumite categorii vulnerabile de copii.

Înghețarea alocațiilor pentru copii a fost stabilită prin primul pachet fiscal pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, măsură devenită ulterior Legea 141/2025.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că decizia a aparținut premierului și a fost determinată de necesitatea de a reduce presiunile asupra bugetului de stat. El a precizat că impactul bugetar al înghețării alocațiilor este estimat la aproximativ un miliard de lei, sumă care a fost economisită prin menținerea valorii actuale a acestor beneficii sociale.

Legea 141/2025 a fost asumată de Guvern în Parlament la începutul lunii iulie și publicată ulterior în Monitorul Oficial, la finalul aceleiași luni, consolidând astfel cadrul legal care a blocat creșterea alocațiilor. Cu toate acestea, în luna decembrie, ministrul Muncii declara că nu a existat o discuție în Guvern sau în coaliție privind înghețarea alocațiilor, deși măsura era deja inclusă în actul normativ adoptat anterior.

Ca reacție la înghețarea alocațiilor, PSD a propus un pachet compensatoriu, cu un impact bugetar de aproximativ 320 de milioane de lei. Ministrul Muncii a explicat că această compensare nu este una universală, ci se adresează exclusiv copiilor din categoriile cele mai vulnerabile.

„Compensarea asta este pentru copiii cu dizabilități, copiii din familii cu venit minim de incluziune și copiii care beneficiază de tichet de grădiniță pentru participarea la grădiniță. Adică niște categorii vulnerabile”, a afirmat Florin Manole.

În cadrul unui pachet mai amplu denumit „Pachet de solidaritate”, lansat la începutul lunii februarie, ministrul a reiterat că sprijinul vizează copiii cu dizabilități, copiii din familii monoparentale și copiii din familii foarte sărace, care se confruntă cu dificultăți serioase în asigurarea cheltuielilor de bază.

El a explicat că aceste măsuri au fost concepute pentru a oferi o formă de echilibru social, în condițiile în care creșterea generală a alocațiilor nu a fost posibilă din motive bugetare.

În aceeași perioadă, ministrul a promovat și o altă inițiativă socială, care vizează scutirea mamelor aflate în concediu maternal de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Această măsură a fost prezentată ca parte a unui efort mai larg de a reduce presiunile financiare asupra familiilor cu copii mici și de a sprijini categoriile considerate vulnerabile.

Iar acum, în cadrul unui podcast al organizației Salvați Copiii, ministurl Florin Manole a insistat asupra importanței sprijinirii copiilor cu dizabilități, subliniind că aceștia au nevoi mai mari decât alți copii și că măsurile compensatorii nu ar trebui minimalizate.

El a arătat că este profund deranjat de criticile care cataloghează aceste inițiative drept simple dispute politice și a sugerat că este nedrept ca măsurile de protecție socială să fie reduse la un simplu conflict politic.

„Evident, nu trebuie să fie nimeni avocatul faptului că copiii cu dizabilități au nevoi mai mari. (…) Dacă spui despre așa ceva, despre o măsură de protecție socială în direcția asta, că este zarvă politică, mă abțin de la comentarii, că suntem la un podcast și trebuie să am o conduită. Spun că am o revoltă interioară pentru a numi zarvă politică compensațiile și creșterea veniturilor pe categoriile astea. Este aproape un dezgust. Știe cineva cât este beneficiu pentru copilul cu dizabilitate? Beneficiul de la ANPD este de 80 lei, cel mai mic, 80 lei”, a precizat demnitarul.

Ministrul Muncii a declarat că, în opinia sa, șansele de indexare a alocațiilor în acest an sunt extrem de reduse. El a explicat că măsura înghețării este deja prevăzută în lege și că nu există, în prezent, o voință suficientă în cadrul coaliției pentru a modifica acest cadru legislativ.

„Din păcate, sunt pe nu. Avem o măsură în vigoare și sunt pesimist că există în coaliție voință suficientă pentru vreo modificare aici. (…) Primul pachet pe care și-a asumat răspunderea Guvernul Bolojan prevedea aceste înghețări”, a completat Florin Manole.

El a mai arătat că, deși înțelege necesitatea adoptării unor măsuri de austeritate, consideră că este nedrept ca aceste măsuri să afecteze direct copiii.

Ministrul a sugerat că, deși statul trebuie să reducă cheltuielile, nu este corect ca efortul de ajustare bugetară să fie transferat asupra celor mai tineri beneficiari ai sistemului de protecție socială.