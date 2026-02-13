Guvernul Spaniei vrea să dea 200 de euro pe lună pentru fiecare copil sub 18 ani. Banii ar fi pentru toți copiii, nu doar pentru unele familii. De această alocație ar putea beneficia și peste 100.000 de copii români care locuiesc legal în Spania.

Autoritățile spaniole speră că astfel vor reduce sărăcia în rândul copiilor, care este printre cele mai mari din Europa. Spania are două probleme mari de mult timp: se nasc foarte puțini copii, mulți copii trăiesc în sărăcie. De exemplu, în 2025 s-au născut puțin peste 300.000 de copii, dar au murit peste 400.000 de persoane. În plus, aproximativ un copil din trei este considerat sărac.

Dacă fiecare copil ar primi 200 de euro pe lună, statul ar cheltui cam 19 miliarde de euro pe an. În Spania sunt aproape 9 milioane de copii (cetățeni și rezidenți). Vor primi bani și copiii străinilor care au acte în regulă. Acum există deja o alocație, dar se dă doar unor familii, în funcție de venituri. Doar familiile foarte sărace o primesc. Planul nou ar înlocui sau ar reduce alte ajutoare și ar fi pentru toți copiii.

Unii politicieni din Opoziție spun că anunțul are și un motiv electoral deoarece în 2027 sunt alegeri generale în Spania.

În Spania, există o alocație pentru copii, însă este puțin cunoscută. Este un ajutor financiar oferit de stat pentru copiii aflați în întreținere, atât pentru cei sub 18 ani, cât și pentru copiii peste 18 ani care au un handicap de cel puțin 65%. De acest ajutor pot beneficia și copiii rămași fără ambii părinți sau copiii adoptați, în aceleași condiții de vârstă sau handicap.

Alocația se plătește diferit în funcție de situația copilului. Pentru copiii sub 18 ani, banii se acordă de două ori pe an, în lunile ianuarie și iulie. Pentru copiii peste 18 ani cu handicap, plata se face lunar. Nu există prime sau alte plăți suplimentare.

Valoarea alocației este, în mod normal, de 341 de euro pe an pentru fiecare copil. În cazul familiilor foarte sărace, suma este mai mare și ajunge la 588 de euro pe an pentru fiecare copil. Această alocație a fost majorată recent, deoarece înainte era de 291 de euro pe an.

Alocația poate fi primită de persoanele care au reședință legală în Spania și copii în întreținere, fie sub 18 ani, fie peste 18 ani cu handicap. Venitul anual al familiei nu trebuie să depășească limita stabilită de stat. În anul 2020, limita generală este de 12.424 de euro pe an, sumă care crește dacă familia are mai mulți copii. În cazul familiilor numeroase, limita de venit este și mai mare. Nici mama, nici tatăl nu trebuie să primească un ajutor similar dintr-un alt sistem public. Pentru copiii cu handicap nu există limită de venit.

Pentru familiile cu venituri foarte mici, limita de venit depinde de numărul de adulți și copii din familie. De exemplu, aceasta poate fi de aproximativ 4.700 de euro pe an pentru un adult cu un copil și poate ajunge până la aproximativ 10.500 de euro pe an pentru familii mai mari.

Pentru informații suplimentare sau pentru depunerea cererii, te poți adresa Securității Sociale din Spania. Informații se pot obține telefonic la numărul 901 16 65 65 sau direct la un centru CAISS, pe bază de programare. Programările se pot face online sau sunând la numărul 901 10 65 70. Acolo poți afla toate detaliile și poți depune cererea.

Indemnizația pentru naștere și îngrijire în Spania este ajutorul care a înlocuit indemnizația de maternitate și paternitate. Aceasta există din aprilie 2019 și se acordă în cazul nașterii unui copil, al adopției sau al plasamentului familial, fie temporar, fie în vederea adopției. Indemnizația acoperă perioada de concediu acordată părinților după venirea copilului în familie.

Cererea pentru această indemnizație poate fi depusă în mai multe moduri. Părinții pot solicita ajutorul online, prin poștă sau personal, la un birou al Securității Sociale (CAISS), cu programare prealabilă. Pentru sprijin în completarea cererii sau pentru lămuriri, poate fi folosit ISSA, asistentul virtual al Securității Sociale, care oferă îndrumare pas cu pas.

În cazul cererii online, dacă solicitantul are certificat digital sau cont Cl@ve, acesta poate intra pe site-ul Securității Sociale, poate completa cererea și poate atașa documentele necesare. Tot pe site există posibilitatea de a simula indemnizația, pentru a vedea aproximativ suma care va fi primită și durata concediului. Dacă solicitantul nu are certificat digital sau Cl@ve, cererea se poate face pe platforma INSS pentru proceduri fără certificat, unde se completează formularul online și se trimit documentele cerute.

Cererea poate fi depusă și prin poștă sau personal. În acest caz, formularul de cerere se descarcă, se completează și se trimite prin poștă la INSS sau se depune direct la un birou CAISS, cu programare.

Indiferent de metoda aleasă, sunt necesare câteva documente de bază. Este obligatorie cererea completată, actele de identitate ale părinților, cum ar fi buletinul sau pașaportul, iar pentru persoanele angajate este necesară și o adeverință de la angajator care să confirme data începerii concediului, dacă aceasta nu a fost deja transmisă de firmă. În funcție de situație, pot fi solicitate și alte documente. MAI MULTE DETALII AICI.