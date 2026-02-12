Guvernul explică decizia prin dificultățile întâmpinate de autoritățile publice locale în finalizarea etapelor de contractare. În lipsa unui buget aprobat, UAT-urile nu pot valida angajamente bugetare și nici depune anumite documente obligatorii.

„În prezent, autorităţile publice locale au utilizat fonduri proprii pentru elaborarea documentaţiilor tehnice ale proiectelor, însă nu pot finaliza contractarea acestora. Motivul principal îl reprezintă imposibilitatea de a depune documentele necesare care să ateste lipsa datoriilor la bugetul local şi la bugetul de stat, precum şi imposibilitatea de a aproba angajamente bugetare fără buget aprobat. În plus, apelurile de proiecte sunt închise şi au depăşit alocările bugetare, ceea ce împiedică redeschiderea acestora”, arată comunicatul Executivului.

Actul normativ aduce și modificări de natură terminologică, menite să elimine interpretările diferite în procesul administrativ.

Conform Guvernului, termenul „document” din Ghidul solicitantului va fi înlocuit cu „act administrativ individual”, formulare consacrată în legislația administrativă și care definește explicit actele juridice emise de autorități.

Executivul precizează că măsura este una temporară și va înceta odată cu aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026.

„Suspendarea procedurii de contractare va dura până la aprobarea bugetului de stat pe 2026 şi clarificarea alocărilor bugetare necesare. După intrarea în vigoare a bugetului, autorităţile vor putea relua contractarea proiectelor, cu o perioadă de maxim 30 de zile pentru depunerea documentelor restante.”

Potrivit Guvernului, scopul principal este evitarea respingerii unor cereri eligibile și prevenirea riscului de pierdere a fondurilor europene.

În urma consultărilor cu Comisia Europeană, ordonanța introduce verificări bazate pe eșantionare și analiză de risc, atât pentru achizițiile publice, cât și pentru beneficiarii privați.

„Vor fi clarificate atribuţiile instituţionale şi metodologia de eşantionare. Această reglementare asigură un cadru clar şi predictibil pentru selectarea eşantioanelor şi aplicarea proporţională a verificărilor, în funcţie de nivelul de risc, în vederea eficientizării activităţii de control.”

Noua abordare permite concentrarea resurselor administrative asupra proiectelor cu risc ridicat și scurtarea timpilor de verificare.

Executivul susține că modificările vor contribui la accelerarea plăților și la utilizarea mai eficientă a resurselor umane implicate în gestionarea fondurilor europene și a PNRR.