Prim-ministrul Ilie Bolojan a explicat contextul politic și instituțional în care funcționează actuala guvernare, subliniind că, după încheierea MCV, atribuțiile politice în gestionarea carierei magistraților au fost semnificativ reduse. Conducerea sistemului judiciar a preluat responsabilitățile legate de bugete și promovări, măsuri menite să întărească independența justiției și să restabilească echilibrul instituțional, potrivit comunicatului Executivului.

”Prim-ministrul Ilie Bolojan a prezentat contextul politic şi instituţional în care funcţionează actuala guvernare, arătând că, după perioada MCV, atribuţiile factorului politic în gestionarea carierei magistraţilor au fost reduse semnificativ, iar responsabilităţile privind bugetele şi promovările au fost transferate către structurile de conducere ale sistemului judiciar. Aceste schimbări au avut ca obiectiv consolidarea independenţei justiţiei şi reaşezarea echilibrului instituţional”, transmite Executivului.

Potrivit comunicatului oficial, premierul a discutat reforma pensiilor de serviciu și sustenabilitatea acestora, evidențiind presiunile bugetare și jaloanele prevăzute în PNRR, precum și diferențele semnificative între pensiile din sistemul judiciar și media națională. De asemenea, au fost abordate durata procedurilor, riscul prescrierii unor cauze și necesitatea unei practici unitare în instanțe, precum și importanța unor reglementări mai clare pentru creșterea eficienței și predictibilității actului de justiție.

Comisarul European Michael McGrath a salutat cooperarea constantă a autorităților române în procesul privind statul de drept și a subliniat importanța dialogului constructiv dintre Comisia Europeană și Guvernul României. El a evidențiat rolul prim-ministrului în promovarea reformelor necesare, în conformitate cu standardele și valorile Uniunii Europene.

Totodată, comisarul și-a arătat interesul pentru activitatea Comitetului pentru analiza legislației din domeniul justiției, coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului, și a reconfirmat disponibilitatea Comisiei Europene de a sprijini acest demers, conform comunicatului Guvernului.

”Comisarul European Michael McGrath a apreciat cooperarea constantă a autorităţilor române în cadrul procesului privind statul de drept şi a subliniat importanţa dialogului constructiv dintre Comisia Europeană şi Guvernul României. Acesta a evidenţiat rolul important al prim-ministrului în susţinerea şi avansarea reformelor necesare, în aliniere cu standardele şi valorile Uniunii Europene. Comisarul şi-a exprimat interesul pentru activitatea Comitetului pentru analiza legislaţiei din domeniul justiţiei, constituit prin Decizia Prim-Ministrului şi coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului, şi a menţionat disponibilitatea Comisiei Europene de a contribui la acest demers”, precizează Guvernul.

Comisia Europeană și-a exprimat sprijinul pentru România în implementarea recomandărilor din Raportul privind Statul de Drept 2025, punând accent pe investigarea și urmărirea penală eficientă a infracțiunilor din sistemul judiciar, asigurarea independenței procurorilor de rang înalt și clarificarea regimului prescripției. Totodată, CE a subliniat importanța transparenței în exercitarea funcțiilor publice. Guvernul precizează că România și Comisia Europeană vor continua dialogul pentru consolidarea unui sistem judiciar credibil, independent și eficient.