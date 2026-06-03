Manfred Weber, la București, după întâlnirea cu Ilie Bolojan: Asigurarea finanțării din PNRR și promovarea reformelor reprezintă calea corectă pentru România

Președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, s-a întâlnit miercuri la București cu liderul PNL și premierul interimar Ilie Bolojan. Discuțiile au vizat situația politică din România, reformele asumate de Guvern și rolul partidelor pro-europene. La finalul întâlnirii, Weber a apreciat măsurile promovate de Executiv, iar Bolojan a transmis un mesaj ferm privind necesitatea asumării responsabilității politice și continuarea reformelor.

Președintele Partidului Popular European a transmis un mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan, evidențiind măsurile adoptate de Guvern în domeniul economic și al reformelor.

Într-o postare publicată pe Facebook, Manfred Weber a apreciat modul în care premierul interimar gestionează actuala perioadă și a subliniat importanța continuării reformelor și a investițiilor finanțate prin fonduri europene.

„Mulțumesc Ilie Bolojan pentru excelenta discuție avută azi în România. Conduci cu determinare și responsabilitate, punând oamenii pe primul loc. Prin reducerea deficitului, stabilizarea economiei, asigurarea finanțării din PNRR și promovarea reformelor și modernizării, ai ales calea cea mai dificilă, dar corectă și una pro-europeană”, a afirmat Manfred Weber.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care Partidul Național Liberal este afiliat Partidului Popular European, principala familie politică de centru-dreapta din Uniunea Europeană.

La rândul său, Ilie Bolojan a anunțat că dialogul cu liderul PPE s-a concentrat pe perspectivele României în cadrul Uniunii Europene, precum și pe responsabilitatea formațiunilor politice care susțin parcursul european al țării.

Premierul interimar a precizat că una dintre temele abordate a fost recâștigarea încrederii cetățenilor prin rezultate concrete și reforme asumate.

„o discuție foarte bună cu Manfred Weber despre viitorul României, despre responsabilitatea partidelor pro-europene și despre nevoia de a recâștiga încrederea oamenilor prin seriozitate, reforme și rezultate”.

Bolojan a ținut să mulțumească Partidului Popular European pentru sprijinul acordat României în ultimii ani.

În mesajul său, liderul liberal a subliniat că PPE a susținut România în mai multe momente importante ale parcursului său european.

„I-am mulțumit pentru sprijinul constant pe care Partidul Popular European și domnia sa l-au oferit României în toți acești ani. România are nevoie de parteneri europeni puternici, iar PPE a fost de fiecare dată alături de țara noastră în momente importante, de la susținerea aderării la Schengen până la implementarea PNRR și atragerea fondurilor europene”.

Potrivit premierului interimar, colaborarea cu partenerii europeni rămâne esențială pentru dezvoltarea țării și pentru continuarea investițiilor finanțate de Uniunea Europeană.

Un punct important al discuțiilor a fost situația politică internă și direcția pe care ar trebui să o urmeze Partidul Național Liberal.

Ilie Bolojan a declarat că PNL trebuie să își păstreze profilul de formațiune de centru-dreapta și să continue agenda de reforme începută în ultimii ani.

„Am discutat deschis și despre situația politică din România. Cred că PNL trebuie să își păstreze identitatea și direcția clară de partid de centru-dreapta, pro-european și reformist.

România are nevoie de responsabilitate, nu de populism. Nu putem construi viitorul țării pe promisiuni fără acoperire și pe evitarea răspunderii politice. Cine guvernează trebuie să își asume deciziile și consecințele lor”.

Declarația vine într-o perioadă marcată de negocieri politice și discuții privind formarea unei majorități stabile și continuarea reformelor asumate de România.

Premierul interimar a afirmat că schimbările începute în administrație trebuie continuate și că accentul trebuie pus pe eficiență și responsabilitate.

„PNL trebuie să continue schimbarea începută: reguli egale pentru toți, instituții care lucrează pentru cetățeni, reducerea risipei și o administrație mai eficientă. Încrederea românilor se recâștigă prin muncă, seriozitate și onestitate, nu prin propagandă”.

La finalul mesajului, Ilie Bolojan a reiterat importanța relației cu PPE și a subliniat că viitorul României este strâns legat de proiectul european.