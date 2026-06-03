Lucrările la noul spital de la „Marius Nasta” sunt reluate. Guvernul a deblocat finanțarea pentru investiția de 640 de milioane de lei

Proiectul noului Centru de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei Zerlendi din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București intră într-o nouă etapă, după ce Guvernul a actualizat indicatorii tehnico-economici ai investiției și a deblocat finanțarea necesară continuării lucrărilor. Constructorul a revenit deja pe șantier, iar proiectul, finanțat prin PNRR și de la bugetul de stat, are o valoare totală de peste 640 de milioane de lei.

Executivul a adoptat miercuri o hotărâre prin care actualizează indicatorii tehnico-economici ai proiectului de construire a noului Centru de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei Zerlendi, investiție realizată în cadrul Institutului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București.

Decizia a fost necesară pentru continuarea finanțării proiectului și pentru includerea unor soluții tehnice suplimentare destinate noii secții de terapie intensivă și laboratorului de bronhoscopie.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că măsura permite atât plata sumelor restante către constructor, cât și reluarea activității pe șantier după mai multe luni de blocaj.

„Am deblocat astăzi lucrările la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, unul dintre spitalele aflate pe lista proiectelor finanțate din fonduri europene prin PNRR. Am reaprobat în ședința de Guvern indicatorii tehnico-economici, astfel încât constructorul să își poată încasa plățile restante și lucrările să fie reluate în condiții normale, după ce activitatea din șantier a fost întreruptă în ultimele luni din cauza întârzierilor la plată”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Potrivit șefului Executivului, proiectul presupune modernizarea și extinderea infrastructurii medicale a Institutului „Marius Nasta”, una dintre cele mai importante unități sanitare din România specializate în diagnosticarea și tratarea bolilor pulmonare.

„Proiectul de la „Marius Nasta” presupune modernizarea și extinderea infrastructurii medicale prin realizarea unui nou centru de diagnostic și tratament al tuberculozei, cu săli moderne de operație, unități de terapie intensivă și facilități pentru intervenții multidisciplinare. De asemenea, au fost incluse soluțiile tehnice necesare pentru noua secție ATI și pentru laboratorul de bronhoscopie, investiții importante pentru creșterea capacității de diagnostic și tratament”, a precizat premierul.

Noua unitate este destinată creșterii capacității de diagnostic și tratament pentru pacienții cu afecțiuni respiratorii și va beneficia de echipamente și tehnologii moderne.

La rândul său, Ministerul Sănătății a anunțat că finanțarea proiectului a fost deblocată, iar constructorul și-a reluat activitatea.

„Proiectul de construire a noului Centru de Diagnostic şi Tratament al Tuberculozei Zerlendi din Bucureşti intră într-o nouă etapă, după ce astăzi a fost aprobată Hotărârea de Guvern prin care se actualizează indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, condiţie necesară pentru continuarea finanţării şi implementarea proiectului”, a transmis instituția.

Ministerul precizează că ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a inițiat demersurile necesare pentru eliminarea blocajelor financiare și administrative care afectau investiția.

„Ca urmare a măsurilor adoptate şi a clarificării cadrului financiar şi administrativ al proiectului, constructorul a revenit pe şantier, iar lucrările de realizare a noului spital pot continua conform graficului de execuţie”, anunţă ministerul.

Ministrul interimar al Sănătății a explicat că săptămâna trecută au fost transferate fonduri importante de la bugetul de stat pentru susținerea proiectelor spitalicești finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Acum facem demersurile administrative pentru efectuarea plăţilor. Aşa cum am declarat, actualizarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern este un pas necesar legal pentru asigurarea continuităţii investiţiilor şi pentru deblocarea finanţărilor. Astăzi am reuşit acest demers necesar pentru Centrul Zerlendi. Mulţumesc colegilor de la Ministerul Finanţelor, mulţumesc constructorului care a înţeles situaţia, dar şi tuturor celor care au contribuit la parcurgerea etapelor administrative şi tehnice necesare. Este un proiect esenţial pentru sănătatea publică şi pentru dezvoltarea infrastructurii medicale din România”, a declarat Cseke Attila.

Oficialul a amintit că pentru continuarea finanțării celor șase spitale aflate în construcție prin PNRR au fost alocate recent 1,2 miliarde de lei din bugetul de stat.

Valoarea actualizată a investiției este de 640,219 milioane de lei, inclusiv TVA.

Noua clădire va avea o suprafață desfășurată de 15.743 de metri pătrați, o amprentă la sol de peste 2.190 de metri pătrați și va fi construită pe un regim de înălțime S+P+4E+Etaj Tehnic.

Centrul Zerlendi va dispune de 115 paturi pentru spitalizare continuă, un bloc operator dotat cu trei săli de operație, laboratoare moderne, spații dedicate cercetării și învățământului medical, precum și un sistem digital integrat, compatibil cu principalele platforme informatice utilizate în sistemul sanitar.

Proiectul face parte din Componenta 12 – Sănătate a Planului Național de Redresare și Reziliență și este inclus în investiția dedicată dezvoltării spitalelor publice.

Finanțarea este asigurată atât din fondurile europene alocate prin PNRR, cât și de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății. Autoritățile consideră că noul centru va reprezenta una dintre cele mai importante investiții medicale dedicate tratării tuberculozei și afecțiunilor pulmonare din România, contribuind la modernizarea infrastructurii sanitare și la creșterea capacității de diagnostic și tratament.