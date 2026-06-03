Guvernul aprobă ajutoare pentru victimele incidentului cu drona din Galați. Sprijin financiar de până la 25.000 de lei pentru locuințele afectate

SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați

Guvernul urmează să adopte miercuri hotărârea prin care vor fi acordate ajutoare de urgență persoanelor afectate de incidentul produs la Galați, după ce o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe și a provocat o explozie puternică. Sprijinul financiar va fi acordat în funcție de gradul de afectare a locuințelor, iar fondurile vor proveni din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Executivului.

Cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan se reunește miercuri într-o ședință desfășurată în format hibrid, una dintre principalele decizii de pe ordinea de zi fiind aprobarea ajutoarelor financiare destinate persoanelor afectate de incidentul grav produs săptămâna trecută în municipiul Galați.

Inițial, proiectul de hotărâre trebuia să fie aprobat marți, însă ședința de Guvern a fost reprogramată, astfel încât actul normativ urmează să fie adoptat miercuri.

Autoritățile au anunțat încă de la finalul săptămânii trecute că vor interveni pentru sprijinirea locatarilor afectați de explozia provocată de prăbușirea dronei. Decizia a fost luată în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), care a stabilit cadrul necesar pentru acordarea ajutoarelor de urgență.

Potrivit reprezentanților Guvernului, măsura are rolul de a acoperi o parte dintre costurile generate de distrugerile produse în locuințe și de a permite familiilor afectate să își refacă imobilele în cel mai scurt timp.

Schema de sprijin stabilită de autorități prevede acordarea unor ajutoare financiare diferențiate, în funcție de gradul de afectare al locuințelor.

Astfel, familiile și persoanele singure ale căror locuințe au suferit pagube estimate la mai puțin de 25% vor primi câte 10.000 de lei.

În cazul imobilelor care au fost afectate într-o proporție mai mare de 25%, sprijinul financiar va fi de 25.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană eligibilă.

Valoarea finală a despăgubirilor va fi stabilită după finalizarea evaluărilor tehnice efectuate de comisia constituită prin ordin al prefectului. Specialiștii analizează în prezent amploarea distrugerilor provocate de explozie și impactul asupra structurii blocului și a apartamentelor afectate.

Prin aceeași decizie adoptată de CNSU, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a fost însărcinat să promoveze proiectul de hotărâre de Guvern necesar pentru punerea în aplicare a măsurii.

Pentru acoperirea cheltuielilor, Executivul va suplimenta bugetul Ministerului Muncii din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului.

Totodată, autoritățile locale din Galați au obligația de a transmite toate informațiile necesare privind persoanele afectate și nivelul pagubelor. Datele vor fi centralizate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați și vor sta la baza acordării despăgubirilor.

Guvernul susține că procedura va fi derulată în regim de urgență pentru ca sprijinul financiar să ajungă cât mai rapid la beneficiari.

Incidentul care a determinat intervenția autorităților s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00.

O dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, iar impactul a fost urmat de o explozie puternică și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul al zecelea al imobilului.

Forțele de intervenție au fost mobilizate de urgență la fața locului, iar locatarii au fost evacuați pentru a preveni alte victime.

În urma incidentului, două persoane au primit îngrijiri medicale la locul producerii evenimentului. Alte două victime, o femeie și un adolescent în vârstă de 14 ani, au suferit arsuri și au fost transportate la spital pentru tratament de specialitate.

De asemenea, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din bloc până la finalizarea verificărilor de siguranță efectuate de autorități.

Potrivit concluziilor preliminare prezentate de Ministerul Apărării Naționale, aparatul care a lovit blocul din Galați este o dronă de proveniență rusească, de tip Geran 2.

Reprezentanții ministerului au precizat că încărcătura explozivă transportată de dronă a detonat integral în momentul impactului, ceea ce a provocat distrugerile și incendiul.

Incidentul a generat reacții puternice la nivel politic și diplomatic, autoritățile române considerând că Federația Rusă poartă responsabilitatea pentru producerea acestuia.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj ferm după eveniment, afirmând că „Întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei”.

În urma atacului, șeful statului a anunțat o serie de măsuri diplomatice fără precedent în relația cu Federația Rusă.

Printre acestea se numără declararea persona non grata a consulului rus de la Constanța și închiderea consulatului Federației Ruse din oraș.

Decizia vine în contextul deteriorării relațiilor dintre cele două state și al îngrijorărilor privind securitatea la granițele României, pe fondul războiului din Ucraina.

După producerea incidentului, una dintre principalele întrebări ridicate în spațiul public a fost legată de motivul pentru care drona nu a fost interceptată înainte de a ajunge deasupra unei zone locuite.

Ministerul Apărării Naționale a explicat că o astfel de intervenție ar fi putut genera consecințe și mai grave pentru populație.

Potrivit reprezentanților instituției, „Armata nu își poate permite să producă mai multe pagube”.

Explicația autorităților este că doborârea unui aparat încărcat cu explozibil deasupra unei zone urbane ar fi putut provoca distrugeri mai extinse și un număr mai mare de victime decât impactul produs în condițiile în care drona a căzut înainte de a fi interceptată.