Fostul președinte Traian Băsescu susține că transformarea Uniunii Europene într-un proiect federal, cunoscut sub denumirea de Statele Unite ale Europei, nu mai poate fi amânată. Într-un interviu acordat B1 TV, Băsescu a subliniat că acest obiectiv trebuie realizat în următorii zece ani pentru a asigura protecția cetățenilor europeni într-un context internațional tot mai imprevizibil.

„Este o necesitate absolută. Dacă vreți și pe notițele mele pentru această seară. Unul dintre comandamentele noastre este să ne hotărâm și să accelerăm procesul de integrare a statelor membre ale Uniunii Europene cu obiectivul ca în zece ani să realizăm Statele Unite ale Europei pentru că altfel nu ne vom putea proteja cetățenii”, a declarat fostul președinte.

Fostul șef al statului a atras atenția asupra fragilității parteneriatului transatlantic. Alegerea unui președinte american cu o viziune diferită, spune Băsescu, obligă Europa să-și regândească strategiile de securitate și politica externă, chiar și pentru cei care au fost întotdeauna pro-americani. În acest context, el a apreciat decizia Uniunii Europene de a refuza aderarea la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump, considerând că structurile paralele ar fi subminat rolul ONU și ordinea internațională existentă.

„Am greșit când am crezut în veșnicia acestui parteneriat cu Statele Unite. Uite că vine un președinte pe care nu-l poți contesta, este ales de poporul american, are puterile pe care i le dă Constituția și trebuie să iei notă de evoluții. Și o spun eu care sunt pro-american convins și nici acum nu am semne de întrebare cu privire la America. Eu am semne de întrebare cu privire la președintele SUA, dacă înțelege ce face”, a spus Traian Băsescu.

Până la realizarea proiectului federal european, Băsescu avertizează că Uniunea trebuie să fie pregătită pentru scenariul în care sprijinul american ar putea lipsi. El propune crearea unor comandamente militare europene, independente de NATO, care să coordoneze armatele statelor membre și să asigure apărarea continentală în eventualitatea unui retragere a SUA.

„A fost o decizie foarte bună, un consens în Consiliul European, să nu se meargă în Consiliul Păcii gestionat de Trump, cu argumente foarte sănătoase. Nu se poate discredita ONU, creând niște structuri personale”, a declarat fostul președinte.

Traian Băsescu consideră că decizia de a accepta parcursul european al Ucrainei stabilește un precedent important pentru procesul de extindere, iar aceasta ar trebui să influențeze și reluarea negocierilor cu Turcia, blocate politic de ani de zile. Fostul președinte propune aplicarea unor mecanisme de monitorizare pentru a asigura respectarea statului de drept și consolidarea instituțiilor democratice, așa cum se procedează și în cazul altor state candidate.

„Suntem gata să primim Ucraina în Uniunea Europeană, au stabilit liderii”, a afirmat fostul șef al statului.

În viziunea sa, extinderea UE este strâns legată de securitatea continentului. Un eventual colaps al NATO ar obliga Uniunea să investească masiv în capacități proprii de descurajare, iar Turcia, cu a doua armată ca mărime din NATO, ar putea deveni un partener strategic valoros pentru apărarea Europei.

„Va trebui ca liderii europeni să se întâlnească din nou și să discute cum se poate apăra Europa singură dacă America nu va mai reacționa. Trebuie create comandamente ale europenilor. Nici NATO nu are o armată, sunt armatele statelor naționale. Avem la Bruxelles comandamentul trupelor aliate, dar ar trebui să ne facem comandamente care să coordoneze doar armatele Uniunii Europene”, a explicat Traian Băsescu. „Un eventual colaps al NATO va necesita un efort financiar extraordinar pentru ca Uniunea Europeană să-și poată realiza capacitățile necesare pentru descurajare. Turcia poate fi un partener care are mult de oferit din acest punct de vedere. Din evaluările pe care le știu, Turcia este a doua armată a NATO după Statele Unite”, a declarat fostul președinte.

Băsescu atrage atenția asupra unui posibil dublu standard în procesul de extindere, afirmând că dacă Ucraina poate fi primită în Uniunea Europeană în ciuda anumitor vulnerabilități democratice, atunci Turcia ar trebui să aibă șansa reluării negocierilor fără blocaje politice. Fostul președinte pledează pentru o abordare pragmatică și consecventă a politicii de extindere, în beneficiul stabilității și securității europene.