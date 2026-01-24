Marius Budăi afirmă că premierul Ilie Bolojan apelează tot mai des la comparații statistice cu Uniunea Europeană, însă doar atunci când acestea servesc mesajului guvernamental.

„De la o vreme, domnul prim-ministru Bolojan are un apetit deosebit să compare statistic România cu media UE!”, a scris fostul ministru.

Acesta îl acuză pe premier că ar fi indus în eroare opinia publică în privința nivelului taxelor pe proprietate și a finanțării administrațiilor locale. În opinia lui Budăi, afirmația potrivit căreia autoritățile locale ar încasa prea puțin din taxe este folosită pentru a justifica o presiune suplimentară din partea Guvernului central.

„Am arătat că a dezinformat când ne-a spus că avem taxe mai mici pe proprietate decât în Europa și acum vrea să o facă din nou spunând că autoritățile locale încasează prea puțin din taxe și de aceea «greul cade pe Guvern» pentru susținerea administrației locale!”, a transmis acesta.

Fostul ministru al Muncii subliniază că fondurile alocate de la bugetul central provin, în realitate, tot din contribuțiile plătite de cetățeni și de comunitățile locale. Din acest motiv, Budăi susține că problema nu este lipsa taxelor locale, ci modul în care resursele sunt redistribuite între nivelul central și cel local.

„Păi, domnule Bolojan, banii de la Guvern nu vin tot din taxele plătite de noi toți? Dacă nu ați mai lua la bugetul central atâția bani de la local, poate că nu v-ar mai fi atât de greu!”, a scris Budăi.

În același context, fostul ministru afirmă că Guvernul ar trebui să privească imaginea de ansamblu atunci când invocă standardele europene și să nu selecteze doar acele statistici care susțin măsurile fiscale adoptate.

Marius Budăi atrage atenția că, raportat la Uniunea Europeană, România se află într-o poziție defavorabilă la mai mulți indicatori-cheie.

„Iar dacă tot vă raportați la UE, atunci nu mai luați doar datele care vă convin! Uitați-vă și la aceste date!”, a transmis fostul ministru.

Acesta indică nivelul ridicat al inflației, pe care îl pune în legătură cu majorările de TVA și accize:

„România are cea mai mare inflație din UE, cu mult peste medie și la mare distanță față locul 2! 8,6% în decembrie 2025, față de doar 2,3% media UE. Este efectul creșterii TVA și a accizelor și v-am avertizat anul trecut că este greșită calea!”

În ceea ce privește pensiile, Budăi susține că România alocă un procent din PIB sub media europeană, ceea ce, în opinia sa, limitează spațiul pentru noi ajustări:

„România alocă pentru plata tuturor pensiilor doar 9,73% din PIB, față de 12,3% din PIB, media UE! Ce mai vreți să luați de la pensionari?”

El adaugă că și nivelul salariilor rămâne mult sub media europeană:

„Salariul mediu din România este la jumătate față de media europeană. 21.108 euro anual în țara noastră, față de 39.807, media UE.”

Fostul ministru al Muncii respinge ideea creșterii vârstei de pensionare, argumentând că România se află aproape la coada clasamentului european în ceea ce privește speranța de viață.

„Nu mai vorbiți de creșterea vârstei de pensionare! România este pe penultimul loc în UE la speranța de viață, cu 76,6 ani, față de 81,7 media UE.”

Totodată, Budăi avertizează că nivelul ridicat al sărăciei ar trebui să fie un element central în orice discuție despre taxe și venituri locale.

„Când mai spuneți că autoritățile locale încasează prea puține taxe, uitați-vă și la sărăcia românilor, domnule prim-ministru! În 2024, România era pe locul 2 din UE în privința persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, cu 27,9% din total populație, față de 21% media UE.”

În opinia fostului ministru, majorarea TVA, a accizelor și a taxelor pe proprietate riscă să agraveze aceste probleme:

„Acum, după ce ați crescut TVA, accize și taxe pe proprietate aveți toate șansele să câștigați titlul de campion al sărăciei pe plan european!”

Concluzia lui Marius Budăi