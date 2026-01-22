Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat joi seară, într-o emisiune difuzată de postul B1 TV, că în actualul context politic și social din Republica Moldova, unirea cu România nu se poate realiza, întrucât nu există o majoritate clară în favoarea acestui demers. Potrivit acestuia, liderii de la Chișinău, în ciuda legăturilor personale și politice puternice cu România, trebuie să țină cont de voința populației.

„Maia Sandu are cetățenie română, e cetățean român. Ca de altfel și premierul. Tot guvernul de la Chișinău are cetățenie română, toți demnitarii moldoveni au această cetățenie”, a precizat Băsescu, adăugând că, în pofida acestor conexiuni, sprijinul pentru unirea cu România nu atinge, în prezent, pragul necesar.

Fostul șef al statului a menționat că, potrivit sondajelor recente, aproximativ 48% dintre cetățenii moldoveni ar susține unirea, un progres semnificativ față de anii trecuți, când susținerea era la un nivel foarte scăzut.

„Însă în ce are Maia Sandu dreptate este că în momentul de față nu sunt 51% din cetățenii Republicii Moldova care să vrea unirea cu România. Deci procesul a pornit de undeva de la 3% care voiam unirea, acum 48% cetățeni moldoveni care ar vrea unirea cu România. Mai este timp”, a subliniat Traian Băsescu.

În opinia lui Băsescu, prioritatea Republicii Moldova ar trebui să rămână integrarea în Uniunea Europeană, o direcție strategică pe care autoritățile de la Chișinău au început deja să o urmeze. Fostul președinte consideră că aceasta este o alegere realistă și esențială în actualul context geopolitic.

„Strategia adoptată de Chișinău să meargă înspre Uniunea Europeană pentru moment este foarte bună”, a declarat el, subliniind că această apropiere de structurile europene poate contribui la consolidarea instituțiilor democratice și la stabilitatea internă a statului vecin.

Declarațiile Maiei Sandu privind lipsa unui consens național referitor la un eventual referendum de unificare au fost făcute tot joi. Șefa statului din Republica Moldova a precizat că un astfel de subiect nu a fost discutat nici în interiorul instituțiilor din Moldova, nici cu partenerii europeni.

Cu toate acestea, Sandu a declarat că, în eventualitatea unui referendum, și-ar exprima votul în favoarea unirii cu România, subliniind legăturile culturale și lingvistice dintre cele două state. Reacția Moscovei nu a întârziat să apară, iar ministrul rus de externe a criticat afirmațiile liderului moldovean, avertizând că o astfel de inițiativă ar putea pune în pericol statalitatea Republicii Moldova.

Tot în cadrul intervenției televizate, Traian Băsescu a vorbit și despre Acordul Mercosur, pe care îl consideră benefic pentru Uniunea Europeană, în special pentru sectorul agricol. El a criticat lipsa unei comunicări clare privind avantajele acordului și a subliniat că implementarea acestuia este așteptată în martie.

„Acordul Mercosur îi protejează foarte bine pe agricultori, iar aici de vină sunt cei care trebuiau să explice ce conţine. Eu cred că în martie va intra în vigoare”, a declarat fostul președinte.

El a explicat că acest acord creează o piață comună de aproximativ 700 de milioane de consumatori, în care, după o perioadă de tranziție, schimburile comerciale vor fi scutite de taxe vamale. Potrivit lui Băsescu, acest mecanism va permite un comerț liber și echitabil, în contrast cu abordările izolaționiste promovate de fostul președinte american Donald Trump.

„Asta e foarte bine şi arată că aşa se face comerţul global şi în folosul oamenilor, nu cu bâta taxelor vamale, cum înţelege Trump că ar trebui să facă acest comerţ”, a comentat Băsescu.

Fostul președinte a detaliat și structura acordului, precizând că este format din două componente: un acord de parteneriat politic, care trebuie ratificat de parlamentele naționale ale statelor membre UE, și un acord comercial, aflat deja în competența Comisiei Europene și care poate fi implementat direct, fără o decizie a Curții de Justiție a UE.

„De fapt sunt două acorduri. Este un acord de parteneriat UE-Mercosur, care este partea politică şi acesta va trebui trecut prin toate parlamentele naţionale, ca să intre în vigoare şi este acordul comercial care nu are nevoie de vot, are nevoie doar de votul Parlamentului European, care l-a trimis la CJUE, dar este în autoritatea Comisiei Europene să-l pună în aplicare fără să aştepte decizia Curţii Europene de Justiţie. Foarte probabil acest acord, care îi protejează foarte bine pe agricultori – de fapt aici de vină sunt cei care trebuiau să explice ce conţine acest acord – îi protejează foarte bine şi eu cred că în martie va intra în vigoare. În condiţiile în care avem un Trump care azi schimbă tarifele, poimâine le rearanjează, un astfel de acord este foarte bun şi el vizează şi industria şi agricultura. Iar agricultorii români, agricultorii europeni sunt protejaţi foarte bine de acest acord”, a menţionat Băsescu.

Băsescu a subliniat că Mercosur include măsuri de protecție clare pentru agricultorii europeni, inclusiv un fond de 43 de miliarde de euro alocat Comisiei Europene pentru eventuale compensații. Aceste sume pot fi folosite în caz de importuri excesive de carne de pasăre sau de vită, care ar putea afecta prețurile pe piața internă.

„Sunt limitate la 1,3%, efectiv 1,5%, dar pot fi perioade în care să nu fie un import legal, ceea ce-ar produce pe piaţă o scădere a preţurilor pentru români, de exemplu. Uniunea Europeană intervine imediat şi îi compensează”, a explicat fostul președinte.

El a evidențiat și oportunitățile pentru industria auto din România. În contextul în care aproximativ 280.000 de persoane lucrează în acest sector, Băsescu consideră că o piață fără bariere vamale, precum cea oferită de Mercosur, este esențială.