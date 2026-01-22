Traian Băsescu a comentat, într-o intervenție televizată, inițiativa privind Comitetul pentru pace anunțată de președintele Statelor Unite, Donald Trump, subliniind că proiectul trebuie privit cu prudență. Fostul șef al statului a arătat că, deși structura a fost validată la nivelul ONU, motivațiile din spatele acesteia ridică semne de întrebare în plan politic și strategic.

În analiza sa, Traian Băsescu a explicat că inițiativa Consiliului Păcii pentru Gaza are o bază formală internațională, însă modul în care este promovată indică o abordare personalizată a liderului de la Washington.

„Este evident că Trump vrea să-şi facă o jucărie proprie”, a afirmat Traian Băsescu, referindu-se la această construcție instituțională.

Fostul președinte a dezvoltat ideea, explicând că nu este vorba despre un mecanism temporar sau simbolic, ci despre o structură care presupune resurse financiare semnificative și angajamente pe termen lung din partea participanților.

„Nu ştiu exact dacă înţelege ce vrea să facă în viitor cu această jucărie, pentru că nu e o jucărie temporară, când ceri un miliard, la fiecare participant. E vorba de o structură care va avea în spate bani mulţi. Deci, este evident că Trump vrea să o permanentizeze, dar cred că are o socoteală greşită. Toată lumea vorbeşte de schimbarea ordinii mondiale. Mie mi-e foarte greu să depisez aceste elemente formidabile de schimbare a ordinii mondiale. (..) SUA sunt în momentul de faţă cel care face jocurile globale, ce ordine să mai schimbi. Acest comitet pentru pace îl văd ca pe o jucărie pe care şi-o face Trump, ştiind că are un mandat limitat în SUA şi îşi caută o funcţie importantă la nivel global”, a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu.

În același context, Traian Băsescu a subliniat că reacția statelor europene a fost una calculată, evitând o implicare pripită într-o inițiativă cu multe necunoscute.

„Mulţumeşte deocamdată şi speră să rămână aşa, inteligenţei europene, care nu s-a repezit în acest Comitet şi bine a făcut”, a precizat fostul șef al statului.

Traian Băsescu a insistat asupra faptului că România a procedat corect alegând să aștepte o poziție comună la nivel european, în loc să adopte o reacție individuală. În viziunea sa, apartenența la Uniunea Europeană trebuie să rămână principalul reper în definirea politicii externe a țării.

„Rămâne să discute şi mă bucur că România a aşteptat şi va avea o poziţie concertată cu statele UE, pentru că aici trăim, nu trăim nici cu Trump, nici cu ştiu eu ce invitat, din fie el şi din Qatar sau Arabia Saudită. Noi trăim aici în Europa, într-o Uniune care vrem să fie soluţia pentru viaţa noastră şi a generaţiilor viitoare”, a menţionat el.

Traian Băsescu a completat că abordarea președintelui american seamănă mai degrabă cu o inițiativă personală, lipsită de claritate privind utilizarea fondurilor și mecanismele de decizie.

„Cred că s-a procedat bine şi ce face Trump este o şuşă de magnat, care se joacă cu miliardele, nici nu spune ce vrea să facă cu ele dar să i le dea cineva, că ne anunţă el. Credeţi că premierul Bulgariei o să fie întrebat ce face Trump cu banii lui?”, a mai comentat Băsescu.

Într-o a doua intervenție, Traian Băsescu a abordat relația României cu Statele Unite și a reafirmat importanța Uniunii Europene ca principal spațiu de apartenență politică și strategică. Fostul președinte a subliniat că acest lucru nu exclude consolidarea parteneriatului strategic cu SUA, însă cooperarea trebuie să fie una reciproc asumată.

Traian Băsescu a precizat că relațiile bilaterale cu Washingtonul au fost, în general, stabile, cu excepția unui episod punctual.

„România are o relaţie bună cu Statele Unite. În afară de incidentul de la Munchen, de anul trecut, noi n-am avut probleme cu Statele Unite. Însă, în mod categoric, casa noastră este Uniunea Europeană, este Europa. Asta este zona de politică de importanţă zero. Sigur, asta nu ne împiedică să consolidăm parteneriatul strategic cu SUA, dar trebuie să vrea şi ei, asa e singura problemă”, a declarat Traian Băsescu, la B1.

Fostul șef al statului a arătat că atenția administrației americane este concentrată în prezent pe alte priorități, iar regiunea Mării Negre nu se află încă în prim-plan.

„Nu ştie când Trump va avea timp să se uite la regiunea Mării Negre, pentru că se va uita, şi aşa cum s-a uitat Bush la vremea lui şi a înţeles că este o prioritate, aşa o să înţeleagă şi el, dar mai durează”, a spus Traian Băsescu.

În același registru critic, Traian Băsescu a făcut referire la inițiativele financiare promovate de liderul american.

„Deocamdată se ocupă să strângă miliardul de la fraierii care au semnat azi, acolo”, a afirmat fostul președinte.

Referindu-se la evoluția relațiilor bilaterale, Traian Băsescu a concluzionat că reluarea contactelor la nivel înalt va avea loc după clarificarea ambițiilor externe ale lui Donald Trump.