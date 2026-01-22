Trump a declarat, într-un interviu pentru postul Fox Business, la Davos, că în cazul în care această situație s-ar materializa, Statele Unite dispun de toate pârghiile necesare pentru a aplica „represalii majore”.

”Dacă se întâmplă asta, vom lansa reperesalii mari şi noi avem toate cărţile în mână”, a declarat el într-un interviu acordat postului Fox Business, la Davos.

Creșterea tensiunilor comerciale a majorat randamentele obligațiunilor Trezoreriei americane, iar vânzările din partea Europei ar putea accentua această tendință.

Președintele american nu a precizat ce măsuri ar putea lua SUA pentru a pune în aplicare amenințarea sa cu „represalii mari”. Planul său anterior de a majora tarifele pentru mărfurile din opt țări europene, deocamdată abandonat, a stârnit îngrijorări, iar presiunile legate de controlul Groenlandei au alimentat speculațiile că Europa ar putea vinde trilioane de dolari în obligațiuni și acțiuni americane. O astfel de decizie ar putea afecta semnificativ piețele financiare, deja tensionate de interesul manifestat de Trump pentru insula arctică.

Datele Trezoreriei SUA din noiembrie 2025 arată că țările europene controlează aproape 40% din titlurile de stat americane deținute de rezidenți străini, o pondere care explică preocuparea autorităților de la Washington.

În cadrul acordului cadru care a dezamorsat criza Groenlandei, președintele Trump ar fi acceptat să amâne aplicarea unor noi tarife asupra produselor europene, în schimbul staționării de rachete americane pe teritoriul semi-autonom danez și al consolidării prezenței NATO, cu drepturi asupra resurselor minerale structurate pentru a limita interesele chineze.

Primele semnale privind reacția fondurilor europene au apărut înainte de acest acord. Fondul de pensii danez AkademikerPension a anunțat că intenționează să vândă 100 de milioane de dolari în titluri de stat americane, iar fondul de pensii SISA din Groenlanda analizează continuarea investițiilor în acțiuni americane. Strategia „Vindeți America” se poate dovedi complicată, deoarece majoritatea activelor sunt deținute de fonduri private, însă fonduri importante, precum cel suveran al Norvegiei, ar putea provoca perturbări semnificative pe piețele americane.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a minimizat vânzările daneze, afirmând că „nu este deloc îngrijorat” că acestea ar indica un efort mai larg de dezinvestire.