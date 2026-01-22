Renegocierea Acordului Apărării din 1951, actualizat în 2004, cu privire la Groenlanda, a fost confirmată de surse apropiate discuţiilor purtate miercuri, la Davos, între preşedintele american Donald Trump şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit AFP.

În acest context diplomatic, SUA şi Danemarca vor renegocia Acordul Apărării din 1951, actualizat în 2004, cu privire la Groenlanda, ideea fiind legată de adaptarea actualului cadru de securitate la noile realităţi strategice din regiunea arctică.

Sursele citate au precizat că întâlnirea nu a vizat o schimbare radicală a statutului Groenlandei, ci o actualizare a mecanismelor de cooperare militară, în condiţiile în care importanţa Arcticii creşte constant pe agenda de securitate euro-atlantică. Discuţiile s-au concentrat pe aspecte tehnice şi strategice, fără a fi prezentate public detalii concrete despre forma finală a unui nou acord.

Potrivit aceleiaşi surse, securitatea Arcticii urmează să fie consolidată printr-un efort coordonat, la care vor participa şi state europene. Accentul a fost pus pe responsabilitatea comună în cadrul NATO şi pe necesitatea unei prezenţe adaptate la riscurile emergente din zonă.

Totodată, sursele au subliniat că ideea amplasării unor baze americane în Groenlanda, aflate sub suveranitatea Statelor Unite, nu a fost evocată în aceste negocieri. Acest aspect a fost menţionat explicit pentru a tempera speculaţiile apărute în spaţiul public înainte şi după întâlnirea de la Davos.

Acordul de Apărare semnat în 1951 între Statele Unite şi Danemarca, şi actualizat în 2004, oferă Forţelor Armate americane un cadru larg de operare pe teritoriul Groenlandei. Conform acestui document, armata americană beneficiază de o libertate extinsă de acţiune, cu obligaţia de a informa în prealabil autorităţile daneze cu privire la activităţile desfăşurate.

În prezent, Statele Unite dispun de o singură bază militară în Groenlanda, situată la Pittufik, cunoscută anterior ca baza aeriană Thule. Aceasta se află în nordul insulei arctice şi reprezintă un punct strategic major pentru infrastructura de apărare a SUA.

În perioada Războiului Rece, americanii au exploatat aproximativ zece baze militare pe teritoriul Groenlandei, reflectând importanţa strategică a insulei în confruntarea geopolitică dintre marile blocuri. De-a lungul timpului, prezenţa militară a fost redusă, însă relevanţa zonei a rămas ridicată.

Instalaţia de la Pittufik joacă în continuare un rol esenţial în sistemul de apărare antirachetă al Statelor Unite, fiind integrată în reţeaua de avertizare timpurie şi monitorizare a spaţiului aerian din regiunea arctică.

Pe fondul discuţiilor dintre SUA şi Danemarca, mai multe state membre NATO analizează posibilitatea consolidării propriei prezenţe în Groenlanda. În acest sens, a fost trimis deja un prim contingent de militari, cu misiunea de a evalua condiţiile necesare unei astfel de consolidări.

Germania, Franţa, Norvegia şi Regatul Unit se numără printre ţările care au trimis aceşti primi militari pe insulă. Scopul declarat este pregătirea unei eventuale Misiuni NATO, structurată după modelul celor existente în Marea Baltică sau pe flancul estic al Alianţei, în vederea contracarării ameninţărilor percepute din partea Rusiei.

În paralel, după săptămâni de declaraţii publice tensionate, Donald Trump a anunţat miercuri seara, la Davos, existenţa „cadrul unui viitor acord” cu privire la Groenlanda, potrivit afirmaţiilor sale. Declaraţia a fost făcută de preşedintele american fără a oferi detalii concrete despre conţinutul sau limitele acestui posibil acord.

Preşedintele Statelor Unite a evitat să precizeze dacă un eventual compromis ar putea duce la obţinerea de către SUA a posesiei teritoriului autonom danez, idee pe care a susţinut-o în repetate rânduri, argumentând necesitatea asigurării securităţii în faţa Rusiei şi Chinei.

La rândul său, secretarul general al NATO a oferit o clarificare publică, precizând că „subiectul suveranităţii acestui teritoriu autonom danez nu a fost abordat în discuţiile sale cu Donald Trump”, declaraţia fiind făcută de Mark Rutte într-un interviu acordat Fox News.

Cancelarul german Friedrich Merz a catalogat drept „o veste bună” decizia preşedintelui american Donald Trump de a renunţa la tarifele vamale anunţate pentru 1 februarie împotriva statelor europene, în contextul discuţiilor privind Groenlanda. Totuşi, el a avertizat că Statele Unite îşi „remodelează radical” politica externă, ceea ce afectează fundamentele ordinii internaţionale.

„Această lume nouă a marilor puteri se construiește pe putere, pe forță și, la nevoie, pe utilizarea forței. În pofida tuturor frustrărilor și furiei din ultimele luni, să nu ne grăbim să abandonăm parteneriatul transatlantic. Noi, europenii, noi, germanii, știm cât de prețioasă este încrederea pe care se bazează NATO. O lume în care contează doar puterea este un loc periculos — mai întâi pentru statele mici, apoi pentru puterile medii și, în cele din urmă, chiar pentru marile puteri”, a declarat Merz joi, într-un discurs susținut la World Economic Forum de la Davos

Într-un discurs susţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, Merz a arătat că lumea intră într-o nouă eră a marilor puteri, construită pe forţă şi influenţă, un context pe care l-a descris drept „inconfortabil”. În acest cadru, liderul german a cerut statelor europene să acţioneze rapid pentru creşterea cheltuielilor de apărare şi a competitivităţii economice, fără a abandona însă alianţa transatlantică şi NATO.

Merz a avertizat că o ordine globală dominată exclusiv de putere este periculoasă, invocând experienţa istorică a Germaniei din secolul XX. Totodată, el a subliniat importanţa consolidării poziţiei economice a Europei prin noi acorduri comerciale, considerând esenţială aplicarea acordului UE–Mercosur, în pofida întârzierilor politice recente.