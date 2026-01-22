Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut recent o întâlnire restrânsă cu Eric Trump, președintele Trump Organization, în cadrul Forumului Economic de la Davos. Discuția a vizat perspectivele de cooperare în sectorul energetic, domeniu pe care oficialul român l-a descris drept „comoara strategică a României”.

În cadrul dialogului, Bogdan Ivan a subliniat potențialul României de a sprijini industriile viitorului, menționând în mod special producția suplimentară de energie necesară pentru fabricile de inteligență artificială. Ministrul a prezentat proiectele majore în curs de dezvoltare, inclusiv extinderea capacităților Centralei Nucleare de la Cernavodă, investiții în hidroenergie și crearea de hub-uri energetice capabile să alimenteze infrastructura digitală avansată.

”La Davos, am avut un dialog aplicat și direct cu Eric Trump, președintele Trump Organization, într-un cadru restrâns, cu ușile închise. Am explorat direcții strategice de cooperare cu Isaac Herzog, președintele Israelului și am discutat cu lideri globali despre noile direcții economice și geopolitice. Am prezentat clar rolul României într-o lume care se reconfigurează rapid și am susținut că producția suplimentară de energie poate suștine industriile viitorului, în special fabricile de inteligență artificială. România are capacitatea de a livra, iar portofoliul nostru strategic este energia. Avem deja pe masa partenerilor americani proiecte majore: extinderea capacităților de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, proiecte în hidroenergie și dezvoltarea de hub-uri energetice capabile să alimenteze infrastructura de inteligență artificială. Acesta este cel mai solid și relevant contact cu administrația Trump din ultimul an și un semnal clar pentru România: avem credibilitate, avem proiecte și avem o șansă reală de a deveni cel mai important hub energetic al regiunii.”, arată Bogdan Ivan.

Delegatia României este condusă de membri ai cabinetului Ilie Bolojan și îi include pe Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe, Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Bogdan Ivan, Ministrul Energiei, și Radu Burnete, Consilier Prezidențial. Președintele Nicușor Dan nu participă anul acesta, motivând că trebuie să prioritizeze crizele interne în fața agendei globale. La nivel european, vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, este prezentă între 19 și 21 ianuarie.

Sub tema „A Spirit of Dialogue”, România urmărește mai multe obiective strategice: consolidarea investițiilor și conectarea la deciziile economice europene pentru următorul deceniu, analizarea impactului tensiunilor geopolitice asupra securității regionale, discutarea oportunităților în industria de apărare și infrastructura duală civil-militară, și susținerea reformelor economice menite să mențină competitivitatea în contextul unei economii globale fragmentate.