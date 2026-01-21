Soarta alimentării cardurilor sociale din 2026 este legată direct de un detaliu care pare mic, dar e esențial. Poșta Română mai are de distribuit aproximativ 15.000 de carduri rămase din anul anterior. Până când aceste livrări nu sunt finalizate și confirmate, ministerul nu poate trece complet la următoarea tranșă.

Răzvan Popescu, subsecretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a explicat că alimentarea se va face treptat, pe măsură ce Poșta confirmă primirea cardurilor de către beneficiari. Practic, cardurile care ajung la oameni sunt încărcate în momentul în care există confirmarea oficială că au fost livrate.

Pentru a permite finalizarea procesului, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a decis să prelungească hotărârea de guvern până în luna martie. Măsura a fost luată tocmai pentru ca Poșta Română să aibă timp să încheie distribuția restanțelor.

Răzvan Popescu a spus că, în acest moment, nu există un calendar exact pentru alimentarea noilor sume din 2026. Totuși, oficialul ia în calcul păstrarea aceluiași model ca în anii precedenți, adică o alimentare în preajma Paștelui.

El a explicat că tranșa pentru 2026 va fi stabilită după ce se închide rambursarea cererii anterioare, în colaborare cu Autoritatea de Management.

Deși nu există o confirmare oficială cu zi și oră, mesajul transmis este destul de clar. Cel mai probabil, alimentarea cardurilor sociale în 2026 va avea loc tot în perioada sărbătorilor pascale, pentru ca sprijinul să ajungă înainte de cheltuielile din acea perioadă.

Răzvan Popescu a precizat că ministerul nu știe încă exact când va fi stabilită tranșa, dar intenția este să fie respectat același tip de calendar ca în anii trecuți. El a declarat că hotărârea a fost prelungită tocmai ca Poșta să poată livra cardurile neridicate, iar ulterior să se poată intra în normal cu încărcarea pentru 2026.

„Încă nu știm momentan. Noi am prelungit HG-ul până în luna martie, tocmai ca Poșta Română să poată să facă livrarea la cardurile acestea, pe care nu au reușit încă să le livreze. Cel mai probabil, ca și în anii trecuți, tot de Paști sau în jurul acestei perioade, vor fi alimentate cardurile în 2026, tocmai în ideea în care să venim în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor pentru sărbători”, a precizat Răzvan Popescu, subsecretar în Ministerul Investițiilor pentru Ziarul de Iași.

În toamna anului trecut, cardurile sociale au fost alimentate pe 30 septembrie. Atunci, beneficiarii au primit prima tranșă din 2025, în valoare de 125 de lei.

Deși viramentul a fost făcut la timp, în mai multe situații beneficiarii au considerat suma prea mică, mai ales în comparație cu sprijinul oferit în alți ani. În același timp, datele Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași indicau o scădere a numărului de beneficiari.

Această scădere a fost pusă pe seama restrângerii categoriilor eligibile și a reducerii bugetului național destinat programului.

Programul rămâne activ și în 2026, iar autoritățile spun că el urmează să fie completat și cu servicii comunitare integrate. Până când aceste servicii vor fi implementate efectiv, oamenii așteaptă în continuare alimentarea cardurilor și un calendar mai clar.

În acest moment, sprijinul se acordă doar unor categorii mai restrânse, față de anii anteriori. Conform criteriilor aplicate din anul trecut, beneficiază de sprijin: