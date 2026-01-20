Măsura este destinată persoanelor fizice și juridice care dețin utilaje sau autovehicule concepute și construite pentru transportul de materiale de construcții sau alte mărfuri. Condiția esențială este ca aceste vehicule să utilizeze drumurile publice și să fie încadrate în categoria celor pentru care se datorează taxa de folosire a tramei stradale (totalitatea străzilor, întreaga rețea de căi de comunicare dintr-o localitate).

SPIT Constanța precizează că reducerea de 10% se aplică doar dacă taxa este achitată integral pentru anul 2026, ceea ce înseamnă plata completă pentru perioada aferentă unui an întreg.

Reducerea anunțată este condiționată și de momentul în care este eliberată autorizația. Instituția transmite că bonusul de 10% este valabil pentru autorizațiile emise până la data de 31 ianuarie 2026.

Perioada acoperită de această plată integrală este 01.01.2026 – 31.12.2026. Practic, reducerea se acordă celor care aleg să achite dintr-o singură tranșă taxa aferentă întregului an, înainte de termenul-limită indicat.

Pentru achitarea taxelor locale, a taxelor speciale și a amenzilor, SPIT Constanța menționează mai multe modalități de plată, inclusiv online, prin telefon mobil și direct la punctele fizice.

Plata online poate fi făcută pe site-ul instituției, la secțiunea „Servicii online / Modalități de plată”. Aici, contribuabilii pot achita integral sau în rate, în funcție de perioada aleasă. Este menționată și posibilitatea plății cu Bonus Card de la Garanti Bank sau prin programul BT.

O altă opțiune online este utilizarea platformei ghișeul.ro, iar instituția mai indică și plata prin serviciul de Internet Banking. Pentru clienții Băncii Transilvania, se menționează și varianta ordinului de plată predefinit pe canal electronic, prin Internet Banking BT.

SPIT Constanța precizează că există și variante de plată direct de pe telefonul mobil. Contribuabilii pot folosi aplicația eTax Mobile – SPIT, disponibilă în AppStore și Google PlayStore.

De asemenea, plata se poate face și prin aplicația ghișeul.ro, care este disponibilă tot pe AppStore și Google PlayStore, pentru cei care preferă această variantă.

Pentru cei care aleg metodele clasice, instituția amintește că plata poate fi făcută și prin ordin de plată, cu beneficiar Primăria Municipiului Constanța și cod fiscal 4785631.

Plata în numerar sau cu card bancar este posibilă la orice agenție fiscală SPIT. În municipiul Constanța, contribuabilii pot achita în numerar și la stațiile OMV Petrom prin serviciul Westaco Express, la agențiile Garanti Bank și la toate oficiile Poșta Română.