Anul 2025 a marcat un record istoric pentru fondurile de pensii private facultative din România, cunoscute sub denumirea de Pilonul 3. Cele 10 fonduri active au obținut un randament investițional de 19,6%, cel mai ridicat în aproape 19 ani de funcționare, și au ajuns să gestioneze active nete de 7,4 miliarde de lei, în creștere cu o treime față de nivelul înregistrat la finalul anului 2024, potrivit calculelor Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

Interesul românilor pentru economisirea suplimentară pentru pensie a atins de asemenea cote record. În 2025, 183.000 de persoane și-au deschis conturi la Pilonul 3, cu 37% mai mulți decât în 2024, ducând numărul total de participanți la pragul de 1 milion. Contribuțiile totale virate în anul trecut s-au ridicat la aproximativ 940 de milioane de lei, în creștere cu un sfert față de anul precedent.

Pe termen lung, performanța fondurilor de pensii facultative rămâne solidă. De la începutul activității în 2007 și până în 2025, Pilonul 3 a generat un randament mediu anual de 6,7%, depășind cu mult rata medie anuală a inflației, de 4,9%. În termeni concreți, participanții au obținut câștiguri totale nete de comisioane de 2,6 miliarde de lei, în plus față de contribuțiile depuse.

Sistemul Pilonului 3 este deschis tuturor persoanelor cu venituri profesionale – salariați sau persoane cu activități independente – și permite și implicarea angajatorilor, care pot contribui suplimentar în numele salariaților ca parte a pachetului de beneficii extra-salariale. Contribuțiile pot fi retrase după vârsta de 60 de ani, cu posibilitatea de a continua economisirea și după această vârstă. În caz de deces, sumele acumulate se transmit moștenitorilor legali sau testamentari.

Plățile efectuate de fonduri au înregistrat de asemenea un salt semnificativ. În 2025, peste 16.100 de beneficiari au primit aproximativ 272 milioane de lei, cu 83% mai mult decât în 2024. De la începutul funcționării Pilonului 3 și până în prezent, s-au distribuit în total peste 1 miliard de lei către aproximativ 107.000 de participanți.

În prezent, contribuțiile la Pilonul 3 beneficiază de deductibilitate fiscală, până la 400 de euro pe an, pentru persoanele fizice și angajatori, ceea ce face ca sumele depuse de participanți să fie mai mici comparativ cu Pilonul 2. Noul cadru legislativ privind plata pensiilor private, prevăzut de Legea 2/2026, va intra în vigoare abia la începutul anului 2027, până atunci aplicându-se regulile tranzitorii ce permit plăți unice sau eșalonate pe maxim cinci ani.