Indemnizația lunară a prim-ministrului României este stabilită la 26.450 de lei brut, ceea ce se traduce într-un venit net de aproximativ 15.400 – 15.800 de lei, în funcție de reținerile fiscale aplicabile demnitarilor.

Salariul șefului Executivului se menține constant în ultimii ani, ca urmare a unor acte normative menite să limiteze cheltuielile publice, inclusiv în perioade de ajustare bugetară. În ierarhia administrației centrale, indemnizația premierului este egală cu cea a președinților Senatului și Camerei Deputaților, situându-se printre cele mai mari venituri din sectorul public, deși anumiți directori de agenții sau bănci de stat pot depăși această sumă.

Comparativ cu salariul minim pe economie, premierul câștigă de peste trei ori mai mult: în prima jumătate a anului 2026, salariul minim brut este de 4.050 lei, urmând să crească la 4.325 lei începând cu 1 iulie. Această diferență evidențiază discrepanța între veniturile demnitarilor de top și ale angajaților din sectorul privat sau public.

Venitul lunar al cancelarului Germaniei, echivalentul prim-ministrului, depășește 30.000 de euro, fiind format din mai multe componente care reflectă structura administrativă germană. Salariul de bază (Amtsgehalt) se situează între 26.800 și 27.500 euro pe lună, beneficiind de indexări recente, inclusiv o creștere de 5,8% în 2025 și o ajustare suplimentară programată pentru mai 2026.

De asemenea, majoritatea cancelarilor sunt și membri ai Bundestagului, primind o parte din indemnizația de parlamentar, care adaugă aproximativ 5.000 de euro la venitul lunar. În plus, aceștia mai încasează sporuri și diurne pentru cheltuieli oficiale, inclusiv un bonus de locație și o sumă fixă scutită de taxe, totalizând în jur de 1.000 de euro.

Venitul anual brut al cancelarului se situează astfel între 360.000 și 420.000 euro, iar ajustările salariale recente fac parte din acordurile tarifare pentru funcționarii publici (TVöD), care au prevăzut creșteri procentuale pentru toți oficialii statului. Pentru comparație, salariul minim în Germania a ajuns la 13,90 euro pe oră de la 1 ianuarie 2026.

Prim-ministrul Franței încasează un salariu lunar brut de 16.038 euro, echivalent cu remunerația Președintelui Republicii. Venitul său net înainte de impozitare este de aproximativ 12.300 euro, iar după reținerea impozitelor, acesta se situează între 8.500 și 9.000 euro, în funcție de situația fiscală personală.

Salariul prim-ministrului este compus din trei elemente principale: indemnizația de bază, indemnizația de reședință (aproximativ 3% din salariul de bază) și indemnizația de funcție, care reprezintă 25% din suma primelor două componente.

Începând cu 1 ianuarie 2026, guvernul Lecornu a introdus măsuri de austeritate menite să reducă cheltuielile publice. Printre acestea se numără eliminarea avantajelor pe viață pentru foștii prim-miniștri, precum secretar personal, șofer sau protecție polițistă permanentă, cu excepția cazurilor de risc dovedit. Totodată, indemnizația de ieșire la finalul mandatului a fost limitată la trei luni de salariu, echivalentul a aproximativ 48.114 euro brut, și doar dacă fostul premier nu are alte venituri profesionale.

Președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, echivalentul prim-ministrului, primește un salariu lunar brut de aproximativ 9.500 euro, ceea ce însumează un venit anual de circa 114.000 euro. După reținerea taxelor și contribuțiilor, salariul net lunar se ridică la aproximativ 6.700 euro, iar venitul net anual al premierului ajunge la circa 80.000 euro.

Sistemul italian de salarizare a demnitarilor prevede reguli stricte privind cumulul de venituri. Astfel, dacă premierul este totodată membru al Parlamentului, acesta nu poate încasa ambele salarii, ci primește doar indemnizația de parlamentar, care poate fi ușor mai mare decât cea de prim-ministru, în funcție de diurne. De asemenea, există dezbateri legislative pentru a armoniza veniturile miniștrilor parlamentari și cei care nu dețin un mandat legislativ.

Președintele Guvernului Spaniei încasează un salariu lunar brut de aproximativ 8.160 euro, ceea ce corespunde unui venit anual de circa 97.926 euro. După aplicarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, salariul net al premierului se situează între 5.500 și 6.000 euro pe lună.

Spre deosebire de miniștri sau alți funcționari publici, premierul nu primește de obicei salariile suplimentare de tip „pagas extraordinarias” (al 13-lea și al 14-lea salariu), întreaga remunerație fiind împărțită în 12 plăți lunare egale. Dacă deține și un mandat de deputat în Congres, acesta poate primi suplimentar o indemnizație pentru cheltuieli, scutită de taxe, care în 2025/2026 a fost de aproximativ 1.100 – 1.200 euro pe lună pentru parlamentarii aleși din Madrid.

În 2026, salariile demnitarilor și funcționarilor publici au fost majorate cu aproximativ 1,5 – 2%, ca urmare a acordurilor semnate cu sindicatele pentru menținerea puterii de cumpărare. Pentru comparație, salariul minim în Spania a fost ajustat la 1.260 euro pe lună, în 14 plăți, în timp ce anumiți președinți de comunități autonome, precum cei din Catalonia sau Madrid, câștigă adesea mai mult decât premierul.

Prim-ministrul Danemarcei încasează un salariu anual de aproximativ 1.700.000 DKK, echivalentul a circa 228.000 euro, ceea ce înseamnă un venit lunar brut de aproximativ 141.600 DKK sau 19.000 euro. După aplicarea impozitelor, care pot depăși 50% pentru acest nivel de venit, premierul rămâne cu un salariu net de aproximativ 8.500 – 9.500 euro pe lună.

Sistemul danez de remunerare se remarcă prin transparență: salariile premierului și ale miniștrilor sunt ajustate periodic în funcție de evoluția salariilor din sectorul public, iar majoritatea cheltuielilor oficiale sunt decontate strict pe bază de documente justificative, fără beneficii ascunse sau sporuri neimpozabile. În plus, foștii premieri au dreptul la o pensie specială calculată în funcție de anii petrecuți în funcția de ministru sau premier.

Președintele Confederației Elvețiene, funcție rotativă între cei șapte membri ai Consiliului Federal, primește un salariu anual de aproximativ 472.000 CHF, echivalentul a circa 505.000 euro, ceea ce se traduce într-un venit lunar brut de aproximativ 39.300 CHF (aproximativ 42.000 euro). Pe lângă salariul de bază, președintele beneficiază de o mică indemnizație suplimentară pentru cheltuieli de reprezentare, în timp ce toți ceilalți membri ai Consiliului Federal încasează aceeași sumă de bază.

Membrii guvernului elvețian primesc și o indemnizație anuală forfetară de 30.000 CHF (~32.100 euro), neimpozabilă, pentru acoperirea cheltuielilor oficiale, precum telefonie și reprezentare. După deducerea impozitelor și a contribuțiilor sociale, venitul net lunar al președintelui se situează între 25.000 și 28.000 CHF (~26.700 – 29.900 euro).

Pe durata mandatului, consilierii federali beneficiază de facilități precum abonamente generale de tren la clasa I, mașină de serviciu cu șofer și acces la aeronavele armatei pentru deplasări oficiale. După încheierea mandatului, foștii membri primesc o pensie de retragere egală cu 50% din salariu, aproximativ 236.000 CHF (~253.000 euro pe an), cu condiția să nu cumuleze alte venituri ce depășesc salariul unui membru în funcție.

Prim-ministrul Ungariei încasează un salariu lunar brut de aproximativ 4.178.000 HUF, echivalentul a circa 10.700 euro, însă acesta urmează să crească semnificativ în vara acestui an, depășind estimativ 8.000.000 HUF (~20.500 euro) dacă Orbán își păstrează funcția după alegerile legislative.

Venitul net al premierului după impozitul pe venit de 15% și contribuțiile sociale este de aproximativ 2.780.000 HUF (~7.100 euro). Salariul lunar include atât indemnizația de prim-ministru, stabilită prin lege ca fiind egală cu cea a Președintelui Parlamentului, cât și indemnizația de parlamentar, indexată anual în funcție de salariul mediu pe economie.

În context economic, salariul minim pe economie în Ungaria a crescut la 322.800 HUF pe lună de la 1 ianuarie 2026, ceea ce face ca venitul premierului să fie de peste 8-9 ori mai mare decât salariul mediu net din țară.

Prim-ministrul Bulgariei încasează un salariu lunar brut de aproximativ 6.240 euro (echivalentul a circa 12.200 BGN), însumând un venit anual de aproximativ 75.000 euro. Sistemul de salarizare pentru înalții demnitari bulgari este unul dinamic, cu ajustări trimestriale bazate pe salariul mediu din sectorul public.

Salariul premierului este calculat la 55% peste indemnizația de bază a unui parlamentar, iar veniturile parlamentarilor sunt ele însele recalibrate trimestrial, fiind echivalente cu trei salarii medii din sectorul public din ultimul trimestru al anului precedent.