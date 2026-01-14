Majorarea pensiilor de la 1 iulie 2026 în Germania este una dintre cele mai relevante schimbări anunțate pentru pensionari, având în vedere amploarea persoanelor vizate și mecanismul automat prin care va fi aplicată.

Aproximativ 21 de milioane de beneficiari ai sistemului public de pensii vor primi sume mai mari începând cu luna iulie, fără a fi necesară depunerea vreunei cereri sau completarea unor documente suplimentare.

Ajustarea este prevăzută de reglementările existente, care corelează nivelul pensiilor cu evoluția salariilor din economie. Deși guvernul federal urmează să aprobe valorile finale în primăvara anului 2026, estimările actuale oferă deja un reper clar privind nivelul creșterii și sumele la care se pot aștepta pensionarii, scroi cei de la ziarulromanesc.de.

Pentru majoritatea beneficiarilor, această modificare înseamnă o creștere vizibilă a veniturilor lunare, într-un context în care pensiile sunt concepute să reflecte nu doar inflația, ci și dinamica veniturilor active. Autoritățile subliniază că astfel de ajustări sunt esențiale pentru menținerea unui echilibru între generații și pentru protejarea nivelului de trai al persoanelor ieșite din câmpul muncii.

Potrivit proiectului de raport privind pensiile, indemnizațiile și rentele din Germania ar urma să fie majorate, de la 1 iulie 2026, cu aproximativ 3,7%. Nivelul estimat este apropiat de cel aplicat în iulie 2025, când majorarea a fost de 3,74%. Decizia finală va fi adoptată în primăvară, după publicarea datelor complete referitoare la evoluția salariilor, însă diferențe semnificative față de această prognoză apar foarte rar.

Dacă estimările actuale se vor confirma, pensionarii vor primi aproximativ 3,70 euro în plus pentru fiecare 100 de euro brut din pensie. Această formulă de calcul permite o creștere proporțională, indiferent de nivelul indemnizației, și asigură o majorare uniformă la nivelul întregului sistem.

Datele disponibile arată că, și de această dată, creșterea pensiilor ar urma să depășească rata inflației, ceea ce înseamnă o îmbunătățire reală a veniturilor. În acest context, a fost publicat un tabel detaliat care indică exact modul în care se vor modifica pensiile mici, medii și mari, oferind beneficiarilor o imagine clară asupra sumelor viitoare.

Conform tabelului publicat, majorarea estimată de 3,7% va duce la următoarele valori ale pensiilor brute după 1 iulie 2026:

500 euro → +18,50 € = 518,50 €

1 000 euro → +37,00 € = 1 037,00 €

1 500 euro → +55,50 € = 1 555,50 €

2 000 euro → +74,00 € = 2 074,00 €

2 500 euro → +92,50 € = 2 592,50 €

3 000 euro → +111,00 € = 3 111,00 €

Aceste valori reprezintă sume brute, din care vor continua să fie reținute contribuțiile obligatorii pentru asigurarea de sănătate și pentru îngrijire, precum și impozitul, acolo unde este cazul. Prin urmare, sumele nete încasate de pensionari vor fi ușor diferite, în funcție de situația individuală a fiecărui beneficiar.

Un element central în explicația acestor creșteri îl reprezintă nivelul minim de asigurare a pensiei, mecanism prezentat de publicația stern.de. Acest nivel are rolul de a garanta că o persoană care a lucrat timp de 45 de ani și a avut un salariu mediu va primi cel puțin 48% din salariul actual al unui angajat cu venit mediu. Din acest motiv, pensiile sunt strâns legate de evoluția salariilor, nu doar de inflație.

În anul 2024, salariile au crescut cu 3,69%, iar această evoluție s-a reflectat direct în majorarea pensiilor din 2025. În plus, autoritățile au ținut cont de faptul că pensionarii au resimțit mai puternic modificările contribuțiilor sociale, ceea ce a condus la o creștere finală de 3,74%.

Pe termen lung, datele indică o tendință constantă de creștere a pensiilor într-un ritm mai rapid decât cel al prețurilor. În ultimul deceniu, pensiile din landurile vestice au crescut cu aproximativ 40%, în timp ce inflația a fost de 29%. Între anii 2000 și 2025, majorarea a fost de 65% în vest și de 90% în est, evoluție care a urmărit reducerea diferențelor regionale.

Majorarea anunțată pentru iulie 2026 implică și creșterea valorii punctului de pensie, cunoscut sub denumirea de Entgeltpunkt. În prezent, un punct de pensie valorează 40,79 euro, însă, în cazul aplicării unei majorări de 3,7%, valoarea acestuia ar urma să ajungă la 42,30 euro.

Punctul de pensie este acordat pentru un an de muncă remunerat cu salariul mediu și reprezintă baza de calcul a pensiei finale. Fiecare persoană asigurată poate verifica numărul de puncte acumulate în comunicările oficiale transmise de instituțiile germane de profil, informații care permit o estimare clară a veniturilor viitoare după aplicarea majorării.