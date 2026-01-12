Anul 2025 a marcat un moment excepțional pentru Pilonul II, fondurile de pensii private obligatorii din România înregistrând cel mai mare randament de până acum. Potrivit datelor centralizate, cele șapte fonduri au obținut un câștig mediu de 19,2%, depășind semnificativ performanțele anilor precedenți.

”Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au obţinut în 2025 un randament mediu de 19,2%, cel mai bun rezultat anual din istoria de aproape 18 ani a sistemului”, potrivit calculelor APAPR prezentate pe pilonul2.ro.

Această creștere remarcabilă este strâns legată de evoluția pozitivă a Bursei de Valori București, unde o parte dintre banii contribuți de salariați sunt investiți. Astfel, investițiile în acțiuni și titluri de stat au generat câștiguri importante pentru participanți, reflectându-se direct în conturile lor.

”Rezultatele record din 2025 au venit pe fondul creşterii robuste a valorii companiilor listate la Bursa de Valori de la Bucureşti (unde fondurile din Pilonul 2 investesc circa un sfert din banii administraţi), precum şi a îmbunătăţirii cotaţiilor titlurilor de stat româneşti (unde Pilonul 2 investeşte aproape două treimi din bani). Aceste evoluţii reflectă încrederea pieţelor şi investitorilor în potenţialul economic şi financiar al României pe termen lung”, arată asociaţia.

Pentru un angajat cu salariul mediu, care contribuie constant la Pilonul II din 2008, contul de pensie a ajuns la peste 55.000 de lei la finalul anului 2025. Din această sumă, partea câștigată anul acesta depășește cu aproximativ 6.000 de lei câștigul obținut în 2024, iar suma crește proporțional cu nivelul salariului.

”Circa 94% din banii din Pilonul 2 sunt investiţi în România, făcând din fondurile de pensii private cei mai importanţi investitori instituţionali autohtoni. În acest mod, Pilonul 2 sprijină finanţarea datoriei publice (în special pe termen lung), accesul la capital al companiilor româneşti listate la Bursă, implicit creşterea economică şi crearea de locuri de muncă”, precizează APAPR.

Este important de subliniat că performanța record din 2025 nu reflectă neapărat evoluția constantă a Pilonului II. Anii anteriori au fost mai puțin favorabili: de exemplu, 2022 a adus pierderi din cauza efectelor războiului din Ucraina și a crizei energetice. Totuși, pe termen lung, fondurile de pensii private au depășit întotdeauna rata inflației, oferind participanților o protecție reală a economiilor.

Structura investițiilor Pilonului II rămâne diversificată: aproximativ două treimi din fonduri sunt plasate în titluri de stat, iar restul, în acțiuni la bursă. Această combinație a permis nu doar conservarea capitalului, dar și valorificarea oportunităților de creștere, ceea ce face ca anul 2025 să fie un reper pentru istoria pensiilor private din România.

Pilonul II reprezintă sistemul de pensii private obligatorii, prin care o parte din contribuția la asigurările sociale plătită de angajați este direcționată către fonduri private, administrate de companii specializate. Spre deosebire de Pilonul I, banii din Pilonul II nu merg direct în bugetul de stat.

Începând cu 1 ianuarie 2024, cota de contribuție pentru Pilonul II a fost majorată la 4,75% din salariul brut. Legislativ se discută o creștere etapizată la 5,25% în 2026 și la 6% în 2027. Participarea este obligatorie pentru persoanele sub 35 de ani aflate la primul loc de muncă.