În perioada 3 ianuarie 2025 – 9 ianuarie 2026, acțiunea Transgaz a urcat de la un preț de închidere de 23,80 lei la 71,20 lei. Practic, valoarea titlului s-a triplat într-un interval de 12 luni, într-un context de volatilitate ridicată pe piețele internaționale.

Creșterea puternică reflectă o combinație de factori:

-rezultate financiare peste așteptări

-prognoze favorabile privind investițiile în infrastructura de gaze

-interesul fondurilor pentru companiile strategice

-componenta defensivă a sectorului energetic

-participarea sporită a investitorilor de retail pe BVB

În aceeași perioadă, sectorul energetic a fost printre cele mai performante pe piața locală, cu evoluții solide la emitenți precum Romgaz, OMV Petrom și Hidroelectrica.

Creșterea cotației s-a transpus direct în valoarea de piață a companiei.

Capitalizarea bursieră a Transgaz a urcat de la 4.483 milioane lei (901 milioane euro) la 13.413 milioane lei (2.636 milioane euro), marcând un avans de 200% față de începutul anului 2025. Majorarea valorii de piață este echivalentă cu +8.930 milioane lei (+1,735 miliarde euro).

Acest salt este relevant într-un moment în care bursa românească se află în fază de consolidare, iar investitorii caută companii defensive, cu dividende consistente și rol strategic în economie.

Compania consideră că dinamica acțiunii este rezultatul unor elemente fundamentale solide și al încrederii investitorilor în strategia de dezvoltare.

Într-un comunicat, Transgaz afirmă că „această performanță reflectă nu doar rezultatele financiare solide ale companiei, ci și încrederea pieței în strategia de dezvoltare și în rolul strategic al Transgaz în sectorul energetic românesc. Creșterea susținută a valorii acțiunii confirmă interesul investitorilor pentru stabilitatea și perspectivele pe termen lung ale companiei, precum și recunoașterea contribuției sale la consolidarea infrastructurii energetice naționale”.

În ultimii ani, Transgaz a fost implicată în proiecte cu impact regional, care au contribuit la repoziționarea României în zona energetică:

-dezvoltarea BRUA (Bulgaria – România – Ungaria – Austria)

-extinderea interconectorilor transfrontalieri

-creșterea capacității de transport spre Republica Moldova

-pregătirea infrastructurii pentru gazul din Marea Neagră

-modernizarea și digitalizarea sistemului de transport

Aceste proiecte au poziționat România ca hub de tranzit regional, aspect extrem de relevant în contextul geopolitic european și al strategiei UE pentru securitatea energetică.

Transgaz este recunoscută în piață ca emitent orientat către distribuirea de dividende, ceea ce o face atractivă în perioade de incertitudine. În plus, profilul defensiv al sectorului – consum de gaze relativ stabil, rol strategic, venituri reglementate – a contribuit la interesul investitorilor instituționali și fondurilor de pensii.

Bursa de Valori București a trecut din 2023 în 2026 printr-o perioadă favorabilă companiilor energetice, pe fondul:

-listării Hidroelectrica

-dividendelor ridicate

-investițiilor în infrastructură

-interesului fondurilor străine pentru companii „blue-chip”

-contextului geopolitic care a crescut relevanța energiei

Fondurile de pensii Pilon II, care administrează peste 130 miliarde lei, sunt investitori constanți în sector, iar includerea BVB în indicii MSCI Frontier & Emerging Markets a accelerat expunerea internațională.

Ce urmează pentru TGN? Perspective și riscuri

Deși evoluția din 2025–2026 este remarcabilă, analiștii consideră că există atât oportunități, cât și riscuri de urmărit:

Oportunități:

-creșterea tranzitului regional de gaze

-dezvoltarea infrastructurii pentru hydrogen-ready

-conectarea la coridoarele energetice europene

-investiții finanțate prin fonduri europene

Riscuri:

-reglementarea tarifelor ANRE

-volatilitatea consumului industrial

-calendarul proiectelor de investiții

-evoluțiile geopolitice din regiune