Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a prezentat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, principalele realizări ale anului 2025, perioadă în care a ocupat funcția de șef al Cancelariei Prim-ministrului și, ulterior, pe cea de secretar general al Guvernului.

Oprea arată că una dintre reușitele importante a fost implicarea României în modificarea Regulamentului SAFE la nivel european.

„Ce am reuşit? La Cancelarie, să introduc amendamentele României în Regulamentul SAFE. Am avut de data aceasta o poziţie ofensivă şi prin spiritul combativ al ambasadoarei noastre de la RepRo Bruxelles, Iulia Matei, am fost daţi exemplu de bună practică, Comisia menţionând model de organizare al României în acest domeniu”, a scris acesta.

Potrivit lui Oprea, amendamentele permit finanțarea, prin mecanismul SAFE, atât a lucrărilor de infrastructură – inclusiv autostrăzi prin mobilitate militară – cât și a echipamentelor de apărare, precum mașina de luptă a infanteriei sau arma de asalt.

Referindu-se la activitatea de la Secretariatul General al Guvernului, Oprea a subliniat finalizarea procesului de selecție pentru conducerea AMEPIP și recuperarea unei sume importante din fondurile europene.

„La Secretariatul General, am reuşit împreună cu colegii să finalizăm selecţia pentru conducerea AMEPIP şi să salvăm cei 330 milioane de euro restanţă din cererea de plată 3. Am reuşit în ciuda numeroaselor declaraţii nefericite referitoare la guvernanţa corporativă care nu au ajutat nici în dialogul cu OCDE, nici cu Comisia. Dar cu echilibru, în linişte, fără tik tok, am reuşit să ducem la capăt, la limită, un proces ce părea dificil spre imposibil”, a transmis oficialul.

Ștefan Radu Oprea recunoaște însă că există și aspecte care puteau fi îmbunătățite.

„Aici lista este mereu lungă, mai ales dacă eşti o persoană perfecţionistă. Sunt totuşi peste 46.000 de documente care trec anual prin Secretariatul General al Guvernului, iar majoritatea poposesc şi pe biroul meu.”

Acesta afirmă că una dintre priorități pentru perioada următoare este digitalizarea proceselor interne.

„Ce aş face mai bine? Suntem gata pentru digitalizarea proceselor din SGG, ceea ce prin simplificare ar trebui să ne uşureze munca tuturor. Şi voi încerca să opresc plecarea oamenilor competenţi din SGG în ciuda scăderii veniturilor”, a adăugat Oprea.

Secretarul general al Guvernului respinge ideea potrivit căreia funcționarii din SGG ar fi privilegiați.

„Din câte ştiu suntem în zona inferioară a nivelului salarizării (nr. 56 din 75 de instituţii)”, a precizat acesta.

În mesajul său, Oprea a menționat și înregistrarea mărcii BlueSpace Technology.

„Pentru că se poate şi în România”, a subliniat oficialul, referindu-se la utilizarea mărcii la lansarea prototipului mașinii de luptă blindate 4×4 VLAH.

Totodată, acesta a oferit exemplul companiei Transgaz, care, potrivit lui, a înregistrat cea mai mare creștere a randamentelor la Bursa de Valori București, de peste 180%.