Raportarea SAF-T este un proces tehnic care implică completarea corectă a fișierelor fiscale. O șefă din ANAF a explicat recent care sunt principalele erori pe care contribuabilii le fac în această etapă.

Potrivit Magdalenei Grădinaru, director general adjunct în cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din ANAF, analiza fișierelor trimise de firme arată că multe neconformități apar din modul de completare a câmpurilor tehnice ale declarației.

„În principal, noi, când transmitem notificările cu privire la diferențele pe care le constatăm, acolo sunt explicate fiecare teste încălcate și am constatat că sunt diverse greșeli de completare în zona de tax type. Nu s-a înțeles zona de tax type aferent TVA, s-a asimilat tax type aferent TVA de plată, care este în zona de plăți, sau nu s-a completat tax code-ul, de exemplu. S-a completat valoarea taxei, dar nu s-a completat tax code-ul. Dacă nu se completează tax code și am o valoare a taxei, atunci când vom încerca să precompletăm acel decont, noi nu vom ști unde să ducem operațiunea, că acel tax code este legat de un rând de decont. Deci zona asta de structură de taxei e foarte importantă”, a explicat Grădinaru într-un eveniment organizat de Asociația Experților Contabili, Auditorilor și a Consultanților Fiscali.

Ea a subliniat că verificarea soldurilor inițiale reprezintă un alt punct esențial pentru corectitudinea raportării, scrie startupcafe.ro. Soldurile de început ale unei luni trebuie să fie în concordanță cu soldurile finale ale lunii anterioare.

„Am mai întâlnit structuri necompletate sau completate incomplet. Acum, incompletul ne-a rezultat din faptul că am încercat să generăm o anumită zonă de precompletare și am constatat că nu sunt toate operațiunile acolo. Deci nu picăm pe sume, nu este în regulă”, a adăugat Grădinaru.

Odată cu extinderea mecanismelor de analiză, informațiile din SAF-T au un rol crescând în procesul de precompletare a declarațiilor fiscale. Alfred Fruth, șef birou Elaborare Strategii și Informatizare, Unitatea de Management al Informației, a explicat cum evoluează importanța acestor date.

„Trebuie să știm că sunt mecanisme și instrumente pe care ANAF își propune să le implementeze. Au început să devină și ele vizibile și atunci datele din SAF-T au devenit importante. Analizele pe baza datelor din SAF-T devin din ce în ce mai importante. Iată precompletarea pilot. Și atunci trebuie să fiu pregătit să răspund cu date corecte. Nu s-a dus până la capăt corectarea. Ok, eu știu ca și contabil că n-am dus până la capăt o acțiune, dar mă aștept că rezultatul să fie unul bun. Clar nu va fi bun. Trebuie să am acțiunea dusă până la capăt și atunci, dacă rezultatul nu este bun, trebuie să văd de ce nu este rezultatul bun. Nu pot să aștept doar de la ANAF să-mi spună: știi, trebuia să-ți corectezi soldul la luna X, iar eu să n-am nicio acțiune știind că trebuie să fac asta. Nu-i corect să mă poziționez așa”, a explicat Fruth.

El a mai subliniat că e-Factura a contribuit semnificativ la ușurarea procesului de raportare SAF-T. În lipsa acestui sistem, completarea manuală a facturilor și a codurilor de taxe ar fi fost mult mai dificilă și predispusă la erori.

„Cred că cel mai corect este, ca și în cazul unei facturi, să efectuez o corecție, o stornare, dar în contextul în care știu că am o corecție, o stornare la un sistem e-Factura, mi-e clar că dacă poate fi afectat și SAF-T și poate trebuie să am o legătură și acolo. De ce? Inițial, toată lumea a spus: prin SAF-T preluați documente de aceeași natură și același tip. Păi iată cât a ajutat de e-Factura să poți crea SAF-T. Pentru că fără ea, vă imaginați ce s-ar fi întâmplat la contabili? Vreți să ne facem un exercițiu de imaginație? Ce ar fi să raportăm SAF-T fără să avem de e-Factura implementat? Cred că ar fi fost o nebunie. Să transpui facturile, să pui tax code-uri de mână, fără să automatizezi toate aceste lucruri”, a mai spus Fruth.

Raportarea SAF-T (D406) a fost introdusă în România în 2022 și se aplică treptat tuturor categoriilor de contribuabili. Inițial, obligația viza firmele mari, iar în 2023 a fost extinsă la contribuabilii mijlocii. Din 2025, sistemul va fi obligatoriu și pentru firmele mici.

Depunerea declarației SAF-T se face lunar pentru contribuabilii cu perioadă fiscală lunară pentru TVA și trimestrial pentru cei cu perioadă fiscală trimestrială sau anuală. Termenul limită pentru transmiterea fișierelor este ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.

Prin aceste etape, ANAF urmărește să asigure corectitudinea datelor și să faciliteze analizele fiscale, oferind contribuabililor instrumente pentru precompletarea declarațiilor și verificarea propriilor operațiuni contabile.