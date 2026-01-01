Taxa pe colete se aplică, potrivit noilor prevederi legale, tuturor coletelor care conțin bunuri cu valoare comercială declarată mai mică de 150 de euro și care sunt expediate din state sau teritorii situate în afara Uniunii Europene. Regula este valabilă pentru orice astfel de colet care intră pe teritoriul României începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Valoarea stabilită pentru această taxă este de 25 de lei pentru fiecare colet în parte. Suma este una fixă și nu variază în funcție de tipul produselor, de categoria acestora sau de țara de origine, atâta timp cât bunurile provin din afara UE și se încadrează sub plafonul de 150 de euro. Taxa nu este raportată la valoarea exactă a produselor, ci se aplică unitar tuturor coletelor eligibile.

Noua reglementare vizează exclusiv coletele care conțin bunuri cu valoare comercială declarată. În cazul în care un colet depășește pragul de 150 de euro, acesta nu intră sub incidența acestei taxe fixe, urmând să fie supus regimului fiscal și vamal standard aplicabil importurilor cu valoare mai mare.

Introducerea taxei marchează o schimbare importantă în regimul aplicabil importurilor de mică valoare, în contextul creșterii semnificative a comenzilor online din afara Uniunii Europene către consumatorii din România.

Taxa pe colete este aplicabilă în mod specific coletelor care conțin bunuri livrate în cadrul vânzărilor la distanță. Acestea sunt situațiile în care produsele sunt comandate online sau prin alte mijloace similare și sunt expediate direct către consumatori din afara Uniunii Europene.

Reglementarea se referă atât la vânzările realizate direct de comercianți din afara UE, cât și la cele intermediate prin platforme digitale care facilitează tranzacțiile dintre vânzători și cumpărători. Astfel, nu contează dacă bunurile sunt livrate de un furnizor individual sau printr-o platformă internațională de comerț electronic, atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile privind originea și valoarea coletului.

În acest context, autoritățile urmăresc o mai bună evidență fiscală a fluxurilor de bunuri de mică valoare care intră pe teritoriul României. Măsura este parte a unui cadru mai larg de reglementare a comerțului electronic transfrontalier, având ca scop clarificarea responsabilităților fiscale și simplificarea procesului de colectare a taxelor.

Aplicarea taxei nu este condiționată de frecvența comenzilor sau de numărul de colete primite de un destinatar, fiecare colet fiind analizat individual din perspectiva criteriilor stabilite de lege.

Taxa pe colete este colectată, declarată și virată la bugetul de stat de către furnizorii de servicii poștale, potrivit informațiilor transmise de Agerpres. Aceștia au rolul de intermediari între entitățile obligate la plată și autoritățile fiscale.

Sumele colectate trebuie virate la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care coletul a fost predat destinatarului. Acest termen este unul fix și se aplică tuturor operatorilor poștali implicați în livrarea coletelor vizate de noua taxă.

În ceea ce privește procedura de declarare a taxei, aceasta urmează să fie stabilită prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Documentul trebuie emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 239/2025, act normativ publicat în Monitorul Oficial la 15 decembrie.

Până la adoptarea ordinului ANAF, operatorii poștali și entitățile implicate trebuie să se pregătească pentru aplicarea noilor obligații, astfel încât mecanismul de colectare și virare a taxei să funcționeze fără întârzieri sau blocaje administrative.