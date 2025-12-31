Românii vor începe anul 2026 cu o veste mai puțin plăcută pentru șoferi: prețul carburanților va crește chiar din prima zi a anului, ca urmare a majorării accizelor impuse de stat. Astfel, la benzinării, un litru de benzină va costa aproximativ 30 de bani mai mult decât la finalul lui 2025, iar motorina va înregistra o scumpire similară. În practică, pentru un plin de 50 de litri, această diferență înseamnă un cost suplimentar de 14-16 lei, resimțit imediat de fiecare proprietar de autovehicul.

Majorarea accizelor, oficializată de Ministerul Finanțelor, aduce acciza pentru benzină la 3,06 lei pe litru și pe cea a motorinei la 2,80 lei pe litru, de la nivelul actual de 2,54 lei. În România, taxele reprezintă o parte importantă din prețul final la pompă: aproximativ 55% din prețul benzinei și 50% din cel al motorinei sunt reprezentate de TVA și accize. Aceasta explică de ce orice modificare a acestor taxe are un impact imediat și semnificativ asupra prețului pe care îl plătesc consumatorii.

Potrivit lui Radu Puiu, analist financiar la XTB România, scumpirea carburanților nu va afecta doar buzunarul șoferilor, ci va avea efecte în lanț asupra economiei.

„Evoluţia preţurilor benzinei influenţează în mod direct costurile de transport, livrările comerciale şi, implicit, preţurile alimentelor. În perioada aglomerată a sărbătorilor de iarnă, aceste efecte se traduc printr-o presiune suplimentară asupra bugetelor consumatorilor. Totuşi, anul 2025 a adus o evoluţie favorabilă pe piaţa petrolului la nivel global, deşi preţurile la pompă par să evite o astfel de traiectorie, preţurile fiind aproape la fel de ridicate”, arată Radu Puiu.

Impactul acestei majorări se va resimți în special în sectorul transporturilor, unde motorina reprezintă un element esențial. Transportatorii vor înregistra costuri suplimentare, care, inevitabil, se vor reflecta ulterior în prețurile produselor din magazine. Astfel, consumatorii vor simți efectele creșterii prețurilor la carburanți nu doar la benzinărie, ci și pe rafturile supermarketurilor.

Creșterea prețurilor carburanților vine într-un context în care românii au resimțit deja scumpiri pe diverse segmente de piață. În aceste condiții, accizele majorate vor reprezenta o presiune suplimentară asupra bugetelor familiilor, iar experții atrag atenția că efectele se vor vedea mai ales în primele luni ale anului.