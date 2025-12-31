Începând cu 1 ianuarie 2026, nivelul accizelor pentru băuturi alcoolice, tutun și carburanți va înregistra o nouă creștere, marcând a doua majorare în ultimele șase luni, conform prevederilor Codului Fiscal.

Accizele la bere vor urca la 5,83 lei/hl grad Plato, de la 5,30 lei, în timp ce vinurile liniștite vor fi supuse unei accize de 11 lei/hl, comparativ cu 10 lei anterior. Vinurile spumoase vor vedea o majorare la 83,81 lei/hl, față de 76,19 lei.

Alcoolul etilic va deveni mai scump, acciza ajungând la 5.848,49 lei/hl de alcool pur, iar pentru producția din micile distilerii aceasta va fi de 2.924,23 lei, în creștere de la 5.316,81 lei, respectiv 2.658,39 lei. În termeni practici, acest lucru va aduce o scumpire de aproximativ 2,6 lei pe litru de băutură alcoolică.

Țigările vor fi și ele mai costisitoare, cu un plus estimat de aproximativ 3,8 lei pe pachet.

Creșterile vizează și carburantul. Acciza pentru benzină cu plumb va ajunge la 3.598,98 lei/1000 litri, iar pentru benzina fără plumb la 3.059,80 lei/1000 litri. Motorina va fi supusă unei accize de 2.804,29 lei/1000 litri.

În urma acestor majorări, un plin de carburant va fi mai scump cu 12–14 lei, ceea ce reprezintă un impact de circa 3,3–3,8% asupra prețului la pompă.

În București, prețurile carburanților sunt deja ridicate înainte de noile accize care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Benzina standard se situează între 7,25 și 7,33 lei pe litru, iar varianta premium ajunge până la 8,06 lei. Motorina standard se vinde între 7,46 și 7,53 lei, în timp ce sortimentul premium poate depăși 8 lei pe litru. Noile taxe vor duce aceste valori și mai sus, chiar dacă cotațiile internaționale ale petrolului au avut o evoluție descendentă în ultimul an.

În 2025, petrolul s-a ieftinit semnificativ, de la aproximativ 80 de dolari pe baril în ianuarie la 60 de dolari în decembrie. Cu toate acestea, partea fiscală a prețului – acciza și TVA – a continuat să crească, reprezentând în prezent circa 55% din prețul benzinei și aproximativ 50% din cel al motorinei. În acest an, accizele au fost majorate deja de două ori, iar din august a crescut și TVA, care se aplică inclusiv asupra accizei, amplificând impactul asupra consumatorilor.