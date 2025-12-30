Schema de plafonare a prețurilor la gaz rămâne în vigoare până la 31 martie 2026, deci nu va fi nicio creștere de la 1 ianuarie 2026. Minunată veste, nu?

Dar, de la 1 aprilie 2026, piața se liberalizează complet, iar prețurile vor fi determinate de ofertele furnizorilor, fără intervenția statului. Nu e păcăleală, e plan.

Motivele principale ale acestei schimbări ar fi, cică, evoluția pieței globale, costurile de import și necesitatea de a evita prelungirea schemelor de sprijin care ar putea duce la distorsiuni economice.

(Dar parcă nu eram dependenți de gazul din Rusia, nu?)

Primele oferte ale furnizorilor arată scumpiri între 6,5% și 35% pentru consumatorii casnici.

Furnizorii sunt obligați să informeze clienții prin facturi sau mesaje despre liberalizare, precizând că, de la 1 aprilie, prețul va fi cel contractual.

Sugestie: nu acceptați tacit noile tarife; verificați ofertele concurente și schimbați furnizorul dacă e cazul, pentru a evita creșteri abrupte.

Evident că și prețul gazelor utilizate în industrie va crește. De exemplu, în industria chimică și, consecutiv, în agricultură și industria alimentară, prețurile o vor lua la vale. Va rezulta o inflație suplimentară de minim 5 pp, deci trebuie să ne așteptăm la 15% inflație medie pe anul 2026 (iar la bunuri de larg consum, la o inflație de 30%).

De la 1 noiembrie 2025 a fost operată o creștere a costului gigacaloriei de circa 8–18 lei/lună pentru o locuință medie, creștere cauzată de majorarea taxei de cogenerare cu 62% și a TVA-ului pentru termoficare (de la 5% la 11%).

Începând de la 1 aprilie 2026, costul subvenționat al gigacaloriei, care acum este de 350 de lei, va crește cu 22%. De exemplu, o factură medie, care acum este de 237 lei pe lună, crește la 317 lei.

Însă costul real, ne-subvenționat, al gigacaloriei în București este de peste 1.000 de lei.

Diferența este (încă) subvenționată de Primăria Generală, adică de plătitorii de impozite și taxe.

Noul primar general, Ciucu, a spus recent că Primăria Generală este aproape în insolvență. Deci, nu vor mai fi bani de subvenție… Deci bucureștenii ar putea să fie în situația de a plăti triplu față de ceea ce plătesc acum.

Și pentru ce? Pentru apa „caldă” pentru care au votat de două ori matematicianul nepereche, pentru a le fi burgmeister. Probabil că vor face duș îmbrăcați, ca în celebra poză cu „imaginează-ți că din 28 noiembrie 2020 vei avea apă caldă”.

Mai spun o dată asta: și factura la energie electrică se duce la vale, deci apa nu se va încălzi ușor nici cu energie electrică.

Realitatea cruntă este că factura la electricitate este îmbâcsită cu taxe care reprezintă mai mult de 40% din costul total. Energia electrică și tariful de transport sunt sub 60% din cost.

Restul înseamnă: TVA, acciză, cost cu cogenerarea, taxe de „luptă” contra schimbării climatice (certificate verzi, contracte pentru diferență, taxe pe ajustarea carbonului la frontieră).

În 2026 vor fi introduse și taxele pe amprenta de carbon, care vor merge în vistieria UE, ca să poată birocrația UE să toace mai bine banii noștri pe „scutul democratic european” și fact-checkers, pe finanțarea regimului mafiot kievean și pe iraționalul și falimentarul Green Deal al coruptului Timmermans…

Proiectul meu prioritar pe 2026 este să conving Comisia Europeană, printr-o rezoluție a Parlamentului European, să lase României libertatea de a stabili TVA zero la energie și la produsele de bază și să elimine accizele pentru energia electrică furnizată populației.

Altfel, ne paște falimentul personal generalizat…

Material susținut de ECR GROUP Parlamentul European