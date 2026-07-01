NOVA Power anunță investiții de un miliard de euro până în 2029. Compania dezvoltă noi capacități de producție și stocare

NOVA Power & Gas a anunțat miercuri un nou program de investiții în valoare de aproximativ un miliard de euro, care va fi derulat în perioada 2026–2029 în România. Compania intenționează să își extindă capacitățile de producție, stocare și furnizare a energiei electrice și gazelor naturale, după investiții de 500 de milioane de euro realizate în ultimii trei ani. Strategia vizează consolidarea portofoliului de clienți rezidențiali și industriali și dezvoltarea unor proiecte energetice integrate în mai multe regiuni ale țării.

NOVA Power & Gas pregătește un nou ciclu investițional în valoare de aproximativ un miliard de euro, care va fi implementat în intervalul 2026–2029, cu obiectivul de a deveni unul dintre principalii furnizori de energie electrică și gaze naturale din România.

Programul este anunțat după finalizarea unor investiții de aproximativ 500 de milioane de euro efectuate în perioada 2023–2025. Potrivit companiei, noua etapă de dezvoltare urmărește extinderea bazei de clienți atât în segmentul rezidențial, cât și în cel industrial.

Strategia este construită pe un model energetic integrat, prin care compania produce energie electrică în centrale pe gaze naturale și din surse regenerabile, o stochează și o furnizează direct consumatorilor. Prin această structură, NOVA urmărește reducerea expunerii la volatilitatea pieței și crearea unor oferte comerciale mai competitive.

Printre cele mai importante proiecte se află dezvoltarea unei platforme energetice integrate la Câmpia Turzii. Complexul va reuni, în același amplasament, producția de energie electrică în centrale pe gaze cu ciclu combinat, capacități de energie regenerabilă și sisteme de stocare a energiei la scară largă.

Compania intenționează să dezvolte un proiect similar și în localitatea Roșiori, din județul Satu Mare, într-o zonă situată în apropierea granițelor României cu Ungaria și Ucraina.

Reprezentanții companiei susțin că investițiile sunt orientate către obținerea unor costuri mai avantajoase pentru consumatori și simplificarea relației dintre client și furnizorul de energie.

Potrivit NOVA Power & Gas, compania se regăsește în mod constant printre furnizorii cu unele dintre cele mai competitive oferte din comparatorul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). În paralel, continuă investițiile în digitalizarea serviciilor, inclusiv în contractarea online și administrarea rapidă a serviciilor prin contul de client.

„Pentru a avea energie continuă și la un preț accesibil, am dezvoltat întregul lanț – producție, stocare, furnizare – iar conceptul de site energetic de producție hibrid asigură controlul și adaptarea curbei de producție la curba de consum. Această abordare modernă ne face să fim competitivi în piață, iar clienții noștri să aibă o experiență cât mai simplă”, a declarat Septimiu Costea, CEO NOVA Power & Gas.

Compania a anunțat și lansarea unei noi platforme de brand, construită în jurul mesajului „Energie simplă. Pentru o viață mai bună”. Potrivit reprezentanților societății, noua direcție de comunicare pornește de la ideea că, deși piața energiei a devenit tot mai complexă, relația dintre furnizor și client trebuie să rămână cât mai simplă și mai accesibilă.

Fondată în 2007 și cu sediul în Cluj-Napoca, NOVA Power & Gas face parte din Grupul E-INFRA. Compania operează un model integrat care include producerea, stocarea și furnizarea energiei electrice, deține active în domeniul energiei regenerabile, centrale pe gaze naturale și instalații de stocare și furnizează energie electrică și gaze naturale atât clienților rezidențiali, cât și celor industriali.