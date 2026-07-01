E.ON Energie România anunță investiții de 40 de milioane de euro în digitalizare până în 2030

E.ON Energie România anunță un nou program de investiții destinat digitalizării serviciilor oferite clienților. Compania va aloca, până în 2030, 40 de milioane de euro pentru dezvoltarea platformelor digitale și implementarea unor soluții bazate pe inteligență artificială, cu scopul de a simplifica interacțiunea cu utilizatorii.

Compania va investi în următorii cinci ani 40 de milioane de euro în soluții digitale, inclusiv în proiecte susținute de inteligența artificială. Obiectivul este dezvoltarea unor servicii mai rapide, mai simple și mai intuitive pentru clienți.

Directorul general al E.ON Energie România, Claudia Griech, a transmis că investițiile până în 2030 vor fi cu aproape 70% mai mari decât cele realizate în ultimii cinci ani. .

„Ne dorim să ducem experiența clienților la următorul nivel. De aceea, vom investi până în 2030 cu aproape 70% mai mult decât în ultimii cinci ani pentru a dezvolta serviciile digitale și asistenți virtuali care ne ajută să fim mai aproape de oameni. Următorul pas este folosirea inteligenței artificiale care nu doar răspunde, ci acționează eficient pentru client”, spune Claudia Griech.

Primele rezultate ale programului de digitalizare vor fi vizibile chiar din acest an, odată cu introducerea unor asistenți virtuali bazați pe inteligență artificială în platforma E.ON Myline. Clienții vor putea primi informații personalizate în timp real despre facturi, consum, solduri și vor avea la dispoziție funcționalități dedicate prosumatorilor.

În prezent, Myline gestionează aproximativ 1,6 milioane de conturi active și 2,34 milioane de locuri de consum. Prin intermediul platformei sunt emise lunar aproximativ 1,9 milioane de facturi electronice, iar utilizarea serviciului continuă să crească, în special de pe dispozitive mobile.

Compania precizează că peste 84% dintre utilizatorii aplicației mobile apreciază funcționalitățile disponibile, rapiditatea operațiunilor și accesul facil la informații și oferte personalizate.

În perioada următoare, ecosistemul digital al companiei va fi extins prin integrarea aplicației E.ON Drive în platforma Myline.

E.ON a instalat deja peste 700 de puncte private de încărcare pentru vehicule electrice în 39 de județe, iar localizarea acestora este disponibilă online și în aplicația dedicată.

Compania dezvoltă și proiectul Sales Platform, care va permite contractarea online a soluțiilor energetice oferite de E.ON, printr-un proces complet digitalizat și simplificat.

Printre proiectele aflate în dezvoltare se numără și AI Search E.ON, prezentat de companie drept primul instrument inteligent de căutare dezvoltat de o companie energetică din România.

Soluția este actualizată permanent și furnizează răspunsuri în câteva secunde la întrebările utilizatorilor, oferind informații relevante și actuale.

Potrivit companiei, investițiile în digitalizare au susținut și dezvoltarea activității în ultimii ani. Între 2020 și 2025, portofoliul de clienți E.ON a crescut cu peste 6%, iar numărul celor care utilizează soluții precum sisteme fotovoltaice, pompe de căldură, centrale în condensare sau stații de încărcare pentru vehicule electrice a depășit 110.000.

Compania precizează că va continua să investească în tehnologii bazate pe inteligență artificială, capabile nu doar să furnizeze informații, ci și să preia și să rezolve anumite solicitări ale clienților, cu scopul de a oferi o experiență digitală tot mai eficientă și personalizată.