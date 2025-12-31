Orădenii care beneficiază de un loc de parcare de domiciliu au termen limită până la ora 14:00, azi, pentru a-și achita abonamentul pentru anul viitor. Cei care nu efectuează plata de 160 de lei riscă să-și piardă locul, care va fi ulterior redistribuit altor solicitanți din zonă.

„Locurile de parcare de domiciliu pentru care nu s-a plătit taxa pentru anul 2026 până la miezul nopţii dintre ani vor deveni, automat, libere. Acestea vor fi atribuite ulterior solicitanţilor din zonă”, a declarat pentru BIHOREANUL şeful Direcţiei Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei Oradea, Lucian Popa.

Plata se poate realiza atât online, prin portalul www.oradea.ro, cât și fizic, la ghișeele Primăriei Oradea, care vor fi deschise miercuri până la ora 14:00.

Din cele 22.019 locuri de parcare rezervate de orădeni în 2025, peste 19.700 au fost deja reînnoite pentru 2026. Alte 725 de locuri sunt dedicate gratuit persoanelor cu handicap. În prezent, aproximativ 1.534 de locuri încă nu au abonament activ pentru anul următor.

„Pentru 1.534 de locuri de parcare de domiciliu nu s-a făcut, până în prezent, prelungirea abonamentului pentru anul viitor”, a spus directorul Popa.

Anul trecut, aproape 1.200 de locuri au fost eliberate din cauza neplății taxei.

„Ne aşteptăm ca şi anul acesta să se elibereze cam 1.000 de locuri de parcare. Mulţi deţinători uită să îşi plătească taxa şi rămân fără parcare de domiciliu”, a declarat şeful DPI.

Municipalitatea orădeană realizează în prezent inventarul celor aproximativ 27.000 de locuri de parcare de domiciliu. Spațiile eliberate vor fi atribuite abia din martie 2026.

În primele trei luni ale anului viitor, sistemul de gestionare va fi digitalizat, iar fiecare loc de parcare va primi un număr individual și va fi marcat corespunzător pe teren.

„În martie 2026 vom pune în funcțiune un sistem digital de gestionare a parcărilor, unic în țară”, spune șeful Direcției Patrimoniu Imobiliar din Primărie, Lucian Popa.

Problema locurilor de parcare de domiciliu din Oradea este una veche și sistemică. Cartierele construite în perioada comunistă nu au prevăzut spații pentru mașini, iar după 1990, dezvoltatorii imobiliari au exploatat fiecare metru pătrat, fără să țină cont de nevoia locuitorilor de a parca.

Presiunea a crescut în anii 2000, odată cu explozia numărului de autoturisme în oraș. În 2006, municipalitatea a adoptat primul regulament pentru parcările de domiciliu, document care a fost revizuit de patru ori de atunci. Primele locuri au fost atribuite abonaților în 2010, cu o taxă anuală de 80 de lei, care servea și drept bază pentru licitațiile în caz de cerere multiplă pentru același loc.

În timp, tarifele au crescut constant, ajungând în prezent la 160 de lei pe an, iar suma obținută prin licitații pentru cele mai disputate parcări a urcat până la 6.550 de lei anual, de 41 de ori mai mult decât în 2010.