Începând cu 1 ianuarie 2026, România va aplica o taxă fixă de 25 de lei pentru coletele care sosesc din afara Uniunii Europene, inclusiv pentru comenzile plasate pe platformele de comerț online precum Shein, Temu sau AliExpress.

Decizia a generat deja dezbateri aprinse pe rețelele sociale, mulți utilizatori nefiind siguri cine va suporta efectiv costul acestei taxe.

Legea prevede că obligația de plată revine expeditorului coletului sau platformei digitale care facilitează vânzarea, și nu consumatorului. Taxa va fi colectată de Poșta Română sau de companiile de curierat, care vor avea responsabilitatea de a o raporta lunar la ANAF și de a o vira la bugetul de stat.

Această măsură face parte dintr-un plan european mai amplu de modernizare a Uniunii Vamale, care include eliminarea treptată a scutirii de taxe pentru comenzile mici. Scopul este de a răspunde preocupărilor legate de concurența neloială, siguranța produselor, frauda prin subevaluarea coletelor și impactul asupra mediului.

Platformele care livrează majoritar din afara UE vor resimți presiunea taxei, mai ales pentru produsele cu preț redus. Aceasta poate determina fie creșterea prețului final pentru consumatori, fie absorbția costurilor de către platforme pentru a rămâne competitive.

Unele companii ar putea decide să mute stocuri și centre de distribuție în UE, ceea ce ar duce la costuri suplimentare, dar și la o livrare mai rapidă.

Comercianții europeni vor fi principalii beneficiari ai acestei taxe, deoarece diferența de preț între produsele livrate din afara UE și cele aflate deja în depozite europene va scădea. De asemenea, companiile de logistică și centrele de distribuție din UE ar putea înregistra o creștere a cererii odată cu relocarea stocurilor din Asia.

Datele Uniunii Europene arată că în 2024 au fost înregistrate aproximativ 4,6 miliarde de comenzi cu valoare redusă, majoritatea din China. Volumul mare de colete a accelerat implementarea acestei măsuri, anterior planificată pe termen mai lung.

Noua taxă de 25 de lei pe coletele extracomunitare va afecta mai ales platformele de comerț online și produsele cu prețuri mici, dar va aduce un avantaj comercianților europeni și va contribui la creșterea controlului asupra importurilor. În același timp, consumatorii trebuie să înțeleagă că plata nu le revine lor direct, ci expeditorilor, deși percepția publică poate fi diferită din lipsă de comunicare.