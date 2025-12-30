Parlamentul Republicii Moldova a aprobat luni, 29 decembrie, în lectura a doua, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026.

Documentul prevede creșteri ale veniturilor, majorări salariale și alocări mai consistente pentru investiții, dar și un deficit bugetar estimat la 20,9 miliarde de lei, potrivit Agenției de presă Rador, care citează Moldpres.

Conform datelor incluse în proiectul votat, veniturile bugetului de stat sunt prognozate la peste 79,67 miliarde de lei în 2026, nivel cu 5,1% mai mare comparativ cu anul în curs.

Principala sursă de venit o reprezintă taxele și impozitele, care vor genera aproximativ 91,4% din total. Ministerul Finanțelor explică această evoluție printr-un ritm moderat de creștere economică, un context extern favorabil și avansarea reformelor structurale asumate de autorități.

Cheltuielile totale ale bugetului de stat sunt estimate la peste 100,57 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o creștere de circa 7% față de nivelul aprobat pentru anul 2025.

Din această sumă, aproximativ 93% vor fi finanțate din resursele generale ale bugetului, în timp ce peste 5,7 miliarde de lei sunt alocate proiectelor susținute din surse externe.

Bugetul pentru anul viitor pune un accent mai pronunțat pe investiții. Cheltuielile pentru investiții capitale vor crește cu 35,6% față de anul precedent și vor depăși pragul de 3 miliarde de lei, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii ani.

Aceste fonduri vor fi direcționate către realizarea a 85 de proiecte de infrastructură, care includ construcția și modernizarea drumurilor, a creșelor și grădinițelor, precum și alte inițiative de dezvoltare.

Documentul bugetar mai prevede și majorarea salariului minim în sectorul bugetar, de la 5.500 la 6.300 de lei. Angajații instituțiilor publice ale căror salarii lunare, calculate pentru un program complet de muncă, se situează sub acest nivel vor beneficia de plăți compensatorii.

În plan social, pentru protecția socială sunt prevăzute alocări de 22,47 miliarde de lei, iar pentru educație – 21,94 miliarde de lei.

Domeniul sănătății va primi 9,89 miliarde de lei, resurse destinate, între altele, dezvoltării infrastructurii medicale și îmbunătățirii accesului la servicii moderne.

Deficitul bugetului de stat pentru anul 2026 este estimat la 20,9 miliarde de lei și urmează să fie acoperit atât din surse interne, cât și externe.

În cadrul lecturii a doua, opoziția parlamentară a înaintat mai multe amendamente, însă acestea nu au întrunit sprijinul necesar pentru a fi adoptate.