Deficitul bugetar a înregistrat, la finalul lunii noiembrie 2025, o valoare de 121,77 miliarde de lei, echivalentul a 6,40% din Produsul Intern Brut. Această valoare este semnificativ mai redusă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când deficitul s-a situat la 7,15% din PIB.

Această evoluție reflectă un control mai bun al cheltuielilor și creșterea încasărilor la buget, ceea ce poate influența direct stabilitatea economică și capacitatea guvernului de a finanța programele publice.

Ministerul Finanțelor a explicat că scăderea deficitului cu 0,75 puncte procentuale comparativ cu 2024 se datorează atât majorării veniturilor bugetare, cât și încetinirii ritmului de creștere a cheltuielilor.

Situația sugerează o gestionare mai echilibrată a finanțelor publice, cu un impact asupra deficitului structural și asupra riscului de îndatorare excesivă.

Veniturile bugetului general consolidat au totalizat 591,91 miliarde de lei în primele unsprezece luni ale anului 2025, înregistrând o creștere de 13% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au avansat cu 1,34%, sprijinite de încasările curente și de fondurile europene rambursate. Această evoluție arată o capacitate mai mare de colectare a resurselor fiscale, cu efecte directe asupra finanțării cheltuielilor publice.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 53,43 miliarde de lei, marcând o creștere de 19,4% față de 2024.

„Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 53,43 mld lei, înregistrând o creștere de 19,4% față de 2024, determinată în principal de avansul semnificativ al încasărilor din impozitul pe dividende (+72,6%), ca urmare a dividendelor distribuite în anul 2024, cu reținerea cotei de impozit de 8%”, a precizat Ministerul Finanțelor.

În paralel, impozitul pe salarii a urcat cu 20,4%, depășind dinamica fondului de salarii, influențată de eliminarea unor facilități fiscale pentru anumite sectoare.

Contribuțiile de asigurări sociale au însumat 189,71 miliarde de lei, în creștere cu 10,1%, evoluție care reflectă eliminarea unor scutiri de la plata CAS și transferuri mai mari către pilonul II de pensii.

Încasările din impozitul pe profit au atins 39,30 miliarde de lei, marcând un avans de 14,2%, determinat de performanța agenților economici. TVA-ul a adus venituri de 120,59 miliarde de lei, în creștere cu 11,1%, în contextul unor rambursări mai mari cu 7,3% și al modificărilor cotelor aplicate începând cu luna august 2025.

Accizele au totalizat 43,69 miliarde de lei, cu 3,7% mai mult față de 2024, susținute de majorările pentru produsele energetice, iar veniturile nefiscale au însumat 50,43 miliarde de lei, cu o creștere de 8,6%, influențate de contribuțiile BNR și vânzarea certificatelor de emisii. Fondurile rambursate de Uniunea Europeană și donațiile au totalizat 54,34 miliarde de lei, cu un avans de 47,5%.

Cheltuielile bugetului general consolidat au ajuns la 713,68 miliarde de lei, în creștere nominală cu 9,9% față de perioada similară a anului precedent. Exprimate ca procent din PIB, cheltuielile au urcat de la 36,93% în 2024 la 37,52% în 2025, semnalând o încetinire a ritmului de creștere comparativ cu anii anteriori.

Această tendință indică o gestionare mai prudentă a fondurilor publice și o limitare a expansiunii cheltuielilor în raport cu economia. Cheltuielile de personal au fost de 154,13 miliarde de lei, în creștere cu 4,1%, reprezentând 8,1% din PIB, sub nivelul din 2024.

„Începând cu luna iulie 2025, cheltuielile de personal au înregistrat o tendință descrescătoare, astfel că în luna noiembrie sunt cu 533,6 mil. lei mai mici față de luna noiembrie 2024”, se arată în raportul Ministerului.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au însumat 87,94 miliarde de lei, determinate de majorările bugetelor locale și de decontările din sistemul național de sănătate.

Cheltuielile cu dobânzile au fost de 48,81 miliarde de lei, mai mari cu 13,48 miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului precedent, în timp ce asistența socială a însumat 229,37 miliarde de lei, în creștere cu 11,7%, influențată de recalcularea pensiilor și de compensările la energie.

Subvențiile au atins 10,86 miliarde de lei, inclusiv pentru transport și agricultură, iar proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile au totalizat 67,05 miliarde de lei, cu 37,43% mai mult față de anul precedent. Investițiile publice au fost de 108,39 miliarde de lei, în creștere cu 16,41% față de aceeași perioadă a anului trecut.