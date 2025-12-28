Economistul Cristian Păun a scris pe contul său de Facebook că anul 2026 ar putea aduce o schimbare pozitivă, întorcând trendul negativ din ultimii ani, însă a avertizat că există și riscul ca acest lucru să nu se întâmple. El a identificat trei provocări majore pentru anul viitor.

Prima este inflația, despre care Păun spune că este așteptată să se reducă în a doua jumătate a anului, după ce efectul majorării TVA se va diminua. Cu toate acestea, economistul atrage atenția asupra liberalizării pieței gazelor, creșterilor de accize, deficitului excesiv încă mare și lipsei consensului politic în coaliție, factori care ar putea împinge soluțiile către creșterea prețurilor reglementate sau impozite suplimentare, menținând presiunea asupra inflației și dobânzilor.

A doua provocare o reprezintă absorbția fondurilor europene, care continuă să fie dificilă, deși potențialul lor este semnificativ pentru construcția bugetară și creșterea PIB-ului. Păun subliniază că fondurile trebuie gestionate de autorități competente, cu programe viabile și termene stricte, și că ele ar trebui să sprijine investițiile, nu consumul, ceea ce nu se întâmplă în prezent.

A treia provocare se referă la economia reală, în special producția industrială și investițiile locale și străine. Potrivit economistului, creșterea PIB-ului nu este sustenabilă fără valoare adăugată din sectorul privat, exporturi sau integrare în lanțuri globale. Păun atrage atenția asupra costurilor mari ale energiei, dificultăților în accesarea capitalului, politicilor salariale nesustenabile și predictibilității fiscale scăzute, ceea ce face situația economică dificilă.

În opinia sa, anul 2026 va rămâne unul complicat, plin de incertitudini, dar există speranța unui buget mai realist și mai echilibrat, dublat de austeritate și eventuale reforme, care însă vor fi „bonusuri” și nu principalele motoare ale construcției bugetare. Cuvintele cheie pentru anul viitor rămân „cumpătare, prudență, atenție, decizii inteligente și un buget foarte echilibrat”.

Păun consideră că anul următor va fi în continuare unul de supraviețuire și conservare a bunăstării deja acumulate, iar dezvoltarea și creșterea vor mai trebui amânate pentru majoritatea populației.