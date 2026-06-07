Cristian Păun: Statul nu poate prelua legal cele aproape 30 de miliarde de euro din Pilonul II, fără efecte grave asupra economiei

Profesorul de economie Cristian Păun susține că statul nu poate prelua legal cele aproape 30 de miliarde de euro acumulate în Pilonul II de pensii. El a explicat că aceste fonduri sunt proprietate privată, iar o eventuală intervenție a statului ar afecta încrederea publică și economia.

Profesorul de economie Cristian Păun a declarat, la emisiunea TV „În fața ta” de la Digi24, că banii din Pilonul II de pensii sunt proprietate privată și sunt protejați prin lege. El a explicat că statul nu are dreptul să preia aceste fonduri și că o astfel de măsură ar afecta grav încrederea oamenilor în instituțiile statului și în economie.

Păun a precizat că în Pilonul II s-au strâns aproape 30 de miliarde de euro, o sumă foarte mare și atractivă pentru politicieni. Totuși, el a avertizat că orice încercare de a lua acești bani ar însemna încălcarea dreptului de proprietate. Economistul a mai spus că banii din Pilonul II nu stau într-un cont, ci sunt investiți în economie, inclusiv în titluri de stat și în companii listate la bursă. Din acest motiv, o intervenție a statului ar putea avea efecte negative asupra întregului sistem economic.

În opinia sa, soluția nu este naționalizarea Pilonului II, ci dezvoltarea pieței de capital și crearea mai multor oportunități de investiții. El a dat exemplul Statelor Unite, unde fondurile de pensii sunt investitori importanți și contribuie la dezvoltarea economiei.

Păun a avertizat că folosirea acestor bani de către stat nu ar rezolva problemele economice pe termen lung. Potrivit lui, fondurile ar putea fi cheltuite o singură dată, iar după aceea ar apărea din nou aceeași problemă legată de lipsa resurselor financiare. Astfel, dificultățile nu ar fi rezolvate, ci doar amânate.

„România face parte din lumea civilizată; acești bani sunt proprietate privată. În ceea ce privește fondurile de pensii administrate privat, trebuie spus foarte clar că România face parte din lumea civilizată, iar acești bani reprezintă proprietate privată. În prezent, statul nu are nicio pârghie legală prin care să poată prelua aceste sume. Valoarea activelor acumulate în Pilonul II se apropie de 30 de miliarde de euro. Este evident că această sumă este atractivă, însă politicienii trebuie să înțeleagă că orice tentativă de a interveni asupra acestor fonduri ar reprezenta o atingere gravă adusă dreptului de proprietate. O asemenea măsură ar genera un scandal uriaș și ar afecta profund încrederea cetățenilor în instituțiile statului. În plus, acești bani nu stau pur și simplu într-un cont. Ei sunt investiți în economie. O parte importantă merge către titluri de stat, iar o altă parte către companii listate și alte instrumente financiare. Soluția nu este naționalizarea Pilonului II, ci exact opusul: dezvoltarea pieței de capital și extinderea oportunităților de investiții. În Statele Unite, fondurile de pensii reprezintă unii dintre cei mai importanți investitori în companii și proiecte antreprenoriale. Capitalul acumulat în aceste fonduri contribuie direct la dezvoltarea economică. Chiar dacă un guvern ar decide să utilizeze acești bani, ar putea să o facă o singură dată. Ce se întâmplă după aceea? De unde vor veni resursele în anii următori? Problema nu ar fi rezolvată, ci doar amânată”, a declarat Păun.

Păun a afirmat că rezultatele Pilonului II de pensii arată că acest sistem funcționează bine și merită păstrat. El a explicat că fondurile au obținut un câștig mediu anual de aproximativ 8%, în timp ce inflația a fost de circa 4%. Chiar dacă administratorii au anumite restricții și trebuie să investească o parte importantă din bani în titluri de stat, participanții au obținut câștiguri reale. În opinia sa, acesta este un motiv important pentru menținerea și dezvoltarea sistemului.

Întrebat despre evoluția economiei în perioada următoare, economistul s-a arătat moderat optimist. El consideră că situația se va îmbunătăți, chiar dacă în prezent economia înregistrează o scădere a PIB-ului, lucru pe care îl vede ca fiind normal într-o anumită măsură.

Păun a mai spus că economia trece printr-un proces de ajustare și că statul ar putea fi nevoit să cheltuiască mai responsabil. Potrivit lui, va exista mai puțină finanțare bazată pe împrumuturi și cheltuieli excesive, în special la nivel guvernamental. Acest lucru ar putea reduce presiunea asupra bugetului și, în timp, ar putea limita nevoia de taxe care afectează veniturile populației.

În final, economistul și-a exprimat speranța că lipsa resurselor financiare la nivel guvernamental îi va determina pe politicieni să gestioneze mai eficient banii publici și să pună în aplicare reformele care sunt așteptate de mult timp.