În 2025, am asistat la una dintre cele mai mari variații de performanță între clasele de active din ultimii ani. Dacă ar fi existat o „tranzacție a anului”, aceasta ar fi fost, fără îndoială, aurul. Prețul metalului galben a crescut cu peste 71% de la începutul anului, beneficiind în mod real de creșterea incertitudinii din comerțul internațional pe care am observat-o, indusă de administrația SUA, de tensiunile geopolitice mari, de cererea puternică venită din partea băncilor centrale și, de asemenea, de așteptările investitorilor privind scăderea ratelor dobânzilor, scrie Bogdan Maioreanu.

În contrast puternic, pe piețele petrolului oferta a înecat cererea. În ciuda tensiunilor continue din Orientul Mijlociu, prețurile țițeiului au rămas scăzute, Brent tranzacționându-se la aproximativ 83 de dolari pe baril la începutul anului și fiind acum în jurul valorii de 60 de dolari. Oferta în exces a depășit tensiunile geopolitice, exercitând presiune asupra prețurilor. Pentru importatorii de energie, aceasta a fost o salvare; pentru sectorul energetic, un obstacol.

Indicii bursieri din SUA, Europa, Japonia și China au oferit randamente de două cifre în acest an, în ciuda scăderilor semnificative după „Ziua Eliberării” a lui Donald Trump și a incertitudinii generate de tarifele vamale impuse de administrația americană. De fapt, discuțiile despre tarife au determinat sentimentul piețelor în prima jumătate a anului. Dar apoi piețele s-au adaptat cumva la situație. S&P 500, Nasdaq și Dow Jones au atins noi maxime istorice, susținute de entuziasmul pentru inteligența artificială și de optimismul că ratele dobânzilor au atins nivelul maxim, piețele anticipând scăderea acestora odată cu domolirea inflației.

În timp ce sectorul tehnologic american a rămas rezilient, impulsionat de investiții susținute în inteligența artificială, indicii europeni s-au luptat cu dificultatea situațiilor politice complexe de pe continentul nostru. Cu toate acestea, proximitatea conflictului din Ucraina și programul Rearm Europe au creat oportunități pentru giganții din industria europeană de apărare, precum Rheinmetall, Leonardo, Thales, BAE și alții, iar acest lucru a fost evident în performanța acestei industrii pe bursele de valori.

În România, 2025 a fost un an decisiv pentru economia țării. Așa cum au avertizat organismele internaționale, dimensiunea deficitul bugetar nu mai putea fi ignorată. Pachetul de consolidare fiscală – inclusiv majorările dureroase ale TVA și eliminarea plafonului prețurilor la energie – a determinat o creștere a inflației la 9,9% în septembrie, un șoc care a erodat puterea de cumpărare. Creșterea PIB-ului a stagnat întrucât înăsprirea fiscală a frânat consumul.

În contrast, indicele BET al Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat o creștere de aproape 44% față de începutul anului. Nu este de mirare că, potrivit ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat, 50% dintre investitorii individuali români au acțiuni locale în portofoliile lor, în timp ce 42% au acțiuni străine, 52% au criptoactive, iar trei sferturi au numerar, inclusiv conturi de economii.

În acest context, Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piață al eToro spune că 2025 a fost anul în care Bitcoin s-a consolidat ca activ ce poate acumula valoare. Deși previziunile de la începutul anului, de 200.000 de dolari, s-au dovedit a fi excesiv de optimiste, activul a dat dovadă de o maturitate remarcabilă. Tranzacționat astăzi la un nivel de aproximativ 87.000 de dolari, față de nivelul maxim de peste 126.000 de dolari, Bitcoin a trecut de la statutul de „aur digital” la cel de „adoptare instituțională”. Însă, în cele din urmă, a ajuns la capătul mai slab al spectrului, împreună cu dolarul american, pierzând teren pe măsură ce așteptările privind lichiditatea se schimbă și prin urmare, apetitul pentru risc se extinde pe piețele globale.

Pe măsură ce ne îndreptăm spre noul an, mesajul din 2025 este clar: piețele au recompensat calitatea, reziliența câștigurilor și expunerea la teme structurale, în special în domeniile AI si al tranziției energetice și, de asemenea, oportunităților selective de pe piețele emergente. Potrivit eToro Retail Investor Beat, 64% dintre investitorii individuali români și 56% dintre cei globali consideră că piața “bull” va continua și anul viitor. Cu siguranță, în noaptea dintre ani, investitorii își vor dori un 2026 de succes pe piețele financiare. La mulți ani!

