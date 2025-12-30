Obligația se aplică autoturismelor înmatriculate sau înregistrate în România, a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 de lei, iar impozitul curent este de 0,3%, urmând să se tripleze de anul viitor, ajungând la 0,9%.

Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare se calculează diferit în funcție de tipul bunului. În cazul clădirilor rezidențiale, se aplică o cotă de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de organul fiscal local și plafonul de 2.500.000 de lei.

Pentru autoturisme, se aplică o cotă de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 de lei. În cazul vilelor „de lux”, termenul limită pentru declararea și plata impozitului a fost 30 septembrie 2025.

Impozitul special se virează la bugetul de stat în conturile Trezoreriei dedicate: 20A070601 pentru bunurile imobile și 0A070602 pentru bunurile mobile de valoare mare. Codurile IBAN aferente conturilor de venituri sunt publicate pe site-ul ANAF, în secțiunea Asistență Contribuabili – Plata obligațiilor fiscale – Codurile IBAN.

Formularul 216 are format electronic și este disponibil pe portalul ANAF, secțiunea Servicii Online – Descărcare declarații electronice, fiind transmis prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Informații suplimentare pot fi obținute prin Serviciul Spațiu Privat Virtual, prin Call Center-ul ANAF la numărul 031.403.91.60, prin broșura privind impozitul special publicată pe site-ul ANAF sau la structurile de asistență și servicii contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

Documentul poate fi vizualizat AICI.

Baza legală a impozitului pe lux este TITLUL X^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și OPANAF nr. 3738/2024 pentru aprobarea modelului și conținutului Formularului 216, precum și procedura de colaborare între organele fiscale locale și centrale pentru colectarea informațiilor privind contribuabilii.

Începând cu anul 2026, impozitul special pe lux se va tripla conform Legii 239/2025 (Pachetul fiscal 2). Astfel, pentru clădirile rezidențiale se va aplica o cotă de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă comunicată de organul fiscal local și plafonul de 2.500.000 de lei, iar pentru autoturisme cota va fi de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 de lei.